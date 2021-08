Rui Jorge quer uma equipa "entusiasta"

Rui Jorge chamou 15 caras novas para a primeira convocatória depois do Europeu sub-21. Apesar de estar em curso uma clara mudança de ciclo, o selecionador nacional salientou que o objetivo é o mesmo de sempre. "Acredito que vamos construir um grupo forte e de qualidade para, durante muito tempo, proporcionar bons espetáculos. Quero que as pessoas continuem a olhar para este espaço dos sub-21 e possam ver uma equipa entusiasta com a qual se identificam", realçou Rui Jorge.

O técnico, de 48 anos, foi também confrontado com a chamada de Gonçalo Inácio à Seleção A. O central do Sporting nunca fez parte dos planos nos sub-21 mas Rui Jorge garante que não fica melindrado com essa decisão. "O que gostamos é que a Seleção saia o mais reforçada possível. Não queremos colocar um carimbo num jogador a dizer que foi sub-21 e depois internacional A. O Gonçalo vai à equipa principal sem passar nos sub-21 e nós estamos muito satisfeitos com isso. Só queremos pôr o carimbo da qualidade", vincou, lembrando ainda que esta situação é idêntica à de João Palhinha: "Não passou aqui e fico satisfeito por ver que é escolha contínua do selecionador."