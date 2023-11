Rui Jorge: «Sabemos que somos uma equipa difícil de defrontar, mas não somos imbatíveis»

A seleção portuguesa sub-21 averbou esta segunda-feira a primeira derrota na fase de qualificação para o Euro'2025, ao perder frente à Grécia, em Tripoli, por 2-1. Instantes após a partida, o selecionador Rui Jorge analisou o 'tropeção' da sua equipa."Não conseguimos fazer aqui um bom jogo. Fizemos um jogo dividido, um jogo de sacrifício e de luta, mas sem a qualidade que normalmente apresentamos. Principalmente, na primeira parte. Houve dificuldade na circulação, fomos lentos a soltar a bola e não conseguimos encontrar os nossos extremos muitas vezes para o 'um contra um'. A Grécia também jogou um jogo mais direto, o que também dificultou. Mas, quando as equipas o fazem, temos de ter capacidade para quando elas estão desequilibradas defensivamente, fazer a diferença. E nós não conseguimos fazê-lo", começou por dizer em declarações ao canal 11.Apesar deste desaire, Portugal continua na liderança do grupo G, ainda que à condição pois pode vir a ser ultrapassado pela Croácia, que tem dois pontos a menos com também menos um jogo disputado. Questionado sobre se a derrota é um aviso para a seleção nacional, Rui Jorge admitiu que "é um passo atrás"."Infelizmente, com o resultado de hoje, demos um passo atrás naquilo que está a ser a nossa qualificação, mas há que seguir. Vai ser uma qualificação disputada até ao final. Nós sabemos disso. É difícil, principalmente quando se joga fora, com equipas com grande agressividade. A Grécia fez um jogo de bastante luta, e tem qualidade individual também, e, por isso, não conseguimos o melhor resultado", comentou o técnico, prosseguindo: "Somos uma equipa difícil de defrontar, mas não somos imbatíveis, principalmente, quando não estamos no nosso melhor", concluiu Rui Jorge.