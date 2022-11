Rui Jorge: «Temos de ser mais eficazes e inteligentes nalguns momentos do jogo»

Rui Jorge, selecionador dos sub-21 de Portugal, lamentou as "duas contrariedades" que acabaram por mudar um pouco o plano de jogo da equipa lusa no particular desta terça-feira frente ao Japão, com triunfo asiático por 2-1.





"Não havia dúvidas em relação à qualidade da equipa do Japão. Intensos, jogadores com muita qualidade técnica. Entrámos bem no jogo e logo no primeiro minuto podíamos ter conseguido o golo. Tivemos duas contrariedades que mudaram um pouco o nosso plano para o jogo. E mal o 'Chico' [Francisco Conceição] acaba de entrar, sofremos o golo. Abanámos um bocadinho. Estávamos com dificuldade na pressão alta que estávamos a fazer, o nosso losango com dificuldade em lidar com a equipa do Japão e a largura cria-nos mais dificuldades. Não fomos inteligentes a baixar no campo para onde nos sentimos mais confortáveis e trememos um bocadinho nessa altura. Foi um jogo um bocadinho 'partido', que não nos agradou, apesar de termos, nalguns momentos da primeira parte, também boas jogadas com possibilidade de finalização", começou por dizer o selecionador nacional em declarações no final da partida disputada em Portimão.

"A segunda parte foi um bocadinho diferente. Conseguimos muito melhores e várias situações de golo, mas não conseguimos concretizar. Fomos mais intensos também, melhores no momento de pressão. Depois o golo [1-2] na parte final, nem percebi muito bem como é que aconteceu."



Resultado não era o mais importante



"Mas, [o resultado] não era o mais importante no jogo de hoje. Claro que era bom, neste caso, não ter perdido, mas retiramos as outras coisas deste jogo. Estamos a falar de jogos particulares, com as suas próprias características. Sabíamos que íamos fazer substituições ao intervalo, independentemente da forma como o jogo estivesse a decorrer, quer os jogadores estivessem bem ou mal. Aproveitámos também para os dois centrais jogarem o máximo de tempo que conseguissem juntos. Uma série de particularidades em que só as lesões foram efetivamente negativas. Não é bom perder, sabemos disso, mas, em função do jogo, estou contente com a forma como abordámos o jogo na segunda parte."

Estágio



"Nada fugiu daquilo que nós estávamos à espera. Foi importante trabalharmos juntos e, hoje, ter [como adversário] uma equipa da qualidade do Japão. Foi importante percebermos que, para onde vamos, o nível é daqui para cima. E teremos de estar preparados. Temos de ser mais eficazes e mais inteligentes nalguns momentos do jogo, porque só assim conseguiremos mostrar a nossa qualidade além-fronteiras.

Análise e expetativas para Portugal no Mundial'2022



Análise? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Aproveito para desejar boa sorte e que tudo decorra de acordo com aquilo que todos desejamos. Expetativas? Nenhuma, o que desejo é que tenham boa sorte e, nessas tarefas, eu não me meto", terminou.