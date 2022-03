Tiago Araújo e Bernardo Vital convocados para a Seleção Nacional sub-21

Tiago Araújo, do Arouca, e Bernardo Vital, do Estoril, são as novidades de última hora na convocatória da Seleção Nacional sub-21, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol.Os dois jogadores foram selecionados para fazer face às ausências de Vitinha, chamado à seleção principal, e de Nuno Tavares, que foi dispensado após ter sofrido uma lesão.Refira-se que os jogadores às ordens de Rui Jorge se concentram a partir de hoje no Cascade Wellness Resort, em Lagos, para iniciar a preparação dos dois próximos jogos de qualificação para o Euro'2023 da categoria, com a Islândia e a Grécia.