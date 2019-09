Tomás Esteves após superar Ronaldo: «Se me tivessem dito que isto ia acontecer diria que estavam loucos»

Tomás Esteves revelou este domingo que a seleção portuguesa de sub-21 está 'avisada' que o nível dos adversários no Grupo 7 de apuramento para o Europeu não se pauta por Gibraltar."O mister [Rui Jorge] já nos passou a mensagem que, ao nível sub-21, jogos como o de Gibraltar são uma exceção. Os outros serão muito exigentes e nós estamos precavidos para isso", disse o lateral direito, antes de defrontar a Bielorrússia.Portugal estreou-se no Grupo 7 de apuramento com uma goleada a Gibraltar, por 4-0, em Alverca, e, na terça-feira, a equipa das quinas efetua o segundo jogo, em Zhodino, com a Bielorrússia. "Estaria a mentir se não dissesse que esperamos uma Bielorrússia mais forte do que a equipa de Gibraltar, mas sinto-me confiante que vamos conseguir sair daqui com os três pontos", disse Tomás Esteves, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).O defesa, do FC Porto, de 17 anos, tornou-se na quinta-feira, depois de entrar para o lugar de Thierry Correia, o mais jovem representar os sub-21 portugueses neste século, batendo um recorde de Rúben Neves. "Acabei por ultrapassar nomes como o Cristiano Ronaldo, o Rúben Neves e o João Félix. Se me tivessem dito que isto ia acontecer há um ou dois meses, ia dizer que estavam loucos! Fiquei muito orgulhoso, mas não quero ficar por aqui", revelou.Este domingo, refira-se, a seleção treinou no Estádio Torpedo, em Zhodino, no palco do jogo de terça-feira. Na segunda-feira, a equipa treinará no Complexo BFF, em Minsk, às 18 horas locais (16 horas em Lisboa). Do Grupo 7 de apuramento para o Europeu, fazem parte, além de Portugal, Bielorrússia e Gibraltar, a Noruega, o Chipre e a Holanda.