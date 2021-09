Tomás Handel e a estreia nos Sub-21: «Há muito que trabalho para isso»

Em estreia na seleção de Sub-21, o médio defensivo Tomás Handel mostrou-se feliz por ter atingido esse feito na carreira, mas deixou claro que acima disso está o facto de Portugal ter superado a Bielorrússia.





"O mais importante foi entrar a ganhar numa fase de qualificação. Temos de melhorar, há tempo e espaço para isso. Tivemos oportunidades para fazer mais golos, mas isso não foi possível. Também foi importante não termos sofrido golos. É um orgulho para mim ter representado a seleção nacional. Há muito que trabalho para isso. Estou muito feliz com a minha estreia. Tenho muito a melhorar, mas estou feliz. Sabíamos que íamos ter o controlo do jogo. Não é fácil defrontar equipas que colocam 11 jogadores atrás da linha da bola. Conseguimos fazer um golo, não foi possível fazer mais. E foi bom não termos sofrido golos", disse o jogador do V. Guimarães, de 20 anos.