Trincão e o golo frente a Gibraltar: «Tentei a minha sorte e correu bem»

O futebolista Francisco Trincão manifestou-se esta sexta-feira confiante no potencial da seleção sub-21, acreditando num bom resultado terça-feira na Bielorrússia rumo ao Euro 2021."(Somos) Uma seleção forte, com identidade e vontade de vencer. Se a goleada da Bielorrússia a Gibraltar (10-0) é um sinal do seu valor? Penso que não, isso são apenas números. Cada jogo tem a sua história e o que interessa é o processo", vincou, em declarações ao site da federação.Portugal vai jogar em Zhodino cinco dias depois de golear Gibraltar por 4-0, em Alverca, na estreia no grupo 7, que inclui ainda as seleções da Holanda, a Noruega e o Chipre."Fizemos o nosso trabalho. Criámos diversas ocasiões flagrantes de golo, algumas das quais não foram concretizadas. Podíamos ter feito mais golos, mas o que interessa é a vitória e os primeiros três pontos na nossa caminhada", analisou.O extremo do Sporting de Braga foi o autor do primeiro golo, com forte remate de fora da área que desbloqueou logo aos sete minutos o encontro frente um adversário bem mais frágil e muito fechado."Tentei a minha sorte e correu bem. Fico muitas vezes a treinar esse momento do jogo (remates de meia-distância) e desta vez funcionou", congratulou-se.O selecionador Rui Jorge trabalhou esta sexta-feira com o grupo na Cidade do Futebol, em Oeiras.Portugal, Bielorrússia e Chipre somam três pontos com um jogo disputado, enquanto Gibraltar não somou qualquer ponto em três encontros: Holanda e Noruega ainda não competiram.