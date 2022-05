Vitinha acende concorrência no ataque de Portugal

Os 18 golos marcados esta temporada por Vítor Oliveira, conhecido no mundo do futebol por Vitinha, são um ótimo cartão de visita do avançado, que pretende afirmar-se no contexto da Seleção Nacional sub-21. O atleta do Sp. Braga mostra-se confiante de que será uma forte opção para Rui Jorge, nos próximos compromissos da equipa das quinas. O primeiro está agendado para o dia 4 de junho frente à Bielorrússia."São três jogos em que vamos trabalhar muito para ganhar. O objetivo é sempre esse e temos três jogos para conquistar três vitórias", manifestou o dianteiro, de 22 anos, que espera dar "continuidade" ao trabalho efetuado no conjunto bracarense."Gosto de jogar no centro do ataque. Sou um ponta-de-lança muito agressivo e tenho características que me destinguem dos meus colegas de posição."Na posição de número 9, Vitinha terá a companhia dos benfiquistas Gonçalo Ramos e Henrique Araújo, tal como de Fábio Silva, dos ingleses do Wolverhampton. Questionado sobre a forte concorrência, o jogador atira para o técnico Rui Jorge a responsabilidade de decidir quem será o avançado titular no jogo frente à Bielorrússia."Cada um de nós vai tentar dar o melhor nos treinos para conquistar espaço. Depois, cabe ao mister escolher. Acaba por ser uma disputa saudável", realçou.Os vice-campeões europeus da categoria concluem no próximo mês a qualificação para a prova continental, que se vai realizar na Roménia e na Geórgia, em 2023, com três encontros do Grupo 4: deslocações a Bielorrússia, a 4 de junho, e Liechtenstein, a 7 de junho, e receção à Grécia, marcada para o Estádio Cidade de Barcelos, a 11 de junho. Recordar que Portugal lidera o Grupo 4 com 19 pontos, mais dois que a Grécia e 10 sobre a Islândia, 3ª classificada.