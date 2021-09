Vitinha: «São os primeiros três pontos e vão ser certamente muito importantes»

As declarações de Vitinha, médio-centro português, após o triunfo da seleção portuguesa de sub-21 sobre a Bielorrússia, por 1-0, no arranque da fase de qualificação para o Europeu'2023.





"Foi de facto muito boa [a última semana]. Começou da melhor maneira, com uma felicidade inexplicável como todos sabem [o nascimento da filha]. Quanto ao jogo, foi muito bom começar com uma vitória. Há coisas que podemos e que vamos melhorar. São os primeiros três pontos e seguramente vão ser muito importantes", começou por dizer o internacional sub-21, aos microfones do 'Canal11'."Pode se dizer que sim. Somos claramente melhores e demonstrámos isso em campo. Podemos e ainda vamos fazer melhorar daqui para a frente. Criámos oportunidades mas infelizmente não conseguimos tanta eficácia quanto desejávamos mas vamos trabalhar daqui para a frente para fazer mais golos", concluiu.