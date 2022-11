A "verdade" sobre a ida de Mourinho para o Chelsea: «Estávamos em alto mar e toca o telefone...»

O destino de José Mourinho após a saída do FC Porto, em 2004 - rumou ao Chelsea -, foi tema de conversa num painel do Thinking Football Summit, este sábado. Jorge Mendes, que recebeu o Prémio de Melhor Empresário e partilhou o palco com o treinador da Roma e também Paulo Futre, que recebeu o Prémio de Melhor Jogador, aproveitou para contar algumas histórias. Nomeadamente a que o clube inglês, afinal, não era o destino inicial do técnico."Já falámos disso várias vezes, quando ele saiu do FC Porto era para ir para outro lado, foi para o Chelsea por minha causa. Ele às vezes está sempre a discutir essa parte comigo", começou por dizer o chamado 'super agente'. José Mourinho reagiu e revelou mais pormenores: "Vamos lá contar a verdade... Estávamos em alto mar e está aqui uma testemunha que é o Luís Correia, no iate do dono do Chelsea. Toca o telefone e o Jorge disse assim 'queres ir para o Inter?' [risos]. E diz o Luís Correia... 'só se formos a nado [risos]'".Jorge Mendes garantiu também que se tivesse agenciado Paulo Futre o antigo extremo teria ido ainda mais longe: "Tenho a mesma idade do Paulo e em brincadeira já falámos muitas vezes sobre isso. Se eu tivesse sido agente dele, na altura em que jogou, modéstia à parte, teria sido o melhor jogador do Mundo, a seguir ao Maradona..."