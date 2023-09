Antero Henrique analisa mercado: «Jogadores de 100 milhões têm falhado quase todos...»

Apesar de estar há alguns anos fora de Portugal, Antero Henrique mantém uma visão clara sobre o que é necessário para o futebol português prosperar. Neste sentido, o antigo dirigente do FC Porto e atual diretor-desportivo da Qatar Sports League deixou um apelo a todos os protagonistas do desporto-rei, pedindo união para que a Liga portuguesa possa subir de patamar."Sublinharia a união entre instituições, entre diversos players e stakeholders do futebol, quer ao nível de futebol profissional e de seleções. Todos queremos que estejamos o mais possível juntos, alinhados com esta visão, que terá de ser definida em conjunto. Ideias todos temos, teríamos de nos sentar e discutir. Diálogo é sempre a melhor ferramenta para chegar a conclusões. O futebol português tem potencial, talento incomparável e tem de haver visão estratégica de um caminho onde todos se alinham. Comparamos a liga portuguesa com ligas da mesma dimensão de população e está a um nível altíssimo. Só que temos a exigência de querermos ser comparados ao top-5", apontou, ainda que tenha salvaguardado que entende essa ambição."O nosso talento cria-nos esta ambição, esta ilusão. O talento que temos ao nível de treinadores e de jogadores leva-nos a ser ambiciosos. A maior parte dos clubes equilibra orçamentos com a questão comercial associada ao jogador e ao treinador. É uma liga vendedora, mas produz um talento imenso e cada vez mais tem mais condições para o desenvolver. É isto que faz com que a Liga cresça ainda mais. Levantam-se agora as questões que começam a ser discutidas, com a centralização dos direitos televisivos, no sentido de todos conseguirmos critérios que revertam a favor dos clubes", referiu.Simultaneamente, Antero Henrique deixou também uma visão do mercado, apelando a algum realismo. "Os jogadores de 100 M€ têm falhado quase todos. Temos de tornar o mercado global realista", concluiu, na intervenção no Thinking Football Summit.