Beto: «A polémica está sempre instalada no futebol»

Beto Pimparel esteve no Thinking Football Summit e, em declarações à Sport TV, abordou as próximas partidas da Seleção Nacional, estando convicto que Portugal vai "dar seguimento à boa forma"."Perspetivam-se jogos nos quais Portugal parece que irá estar bem. De qualquer forma, tem de dar seguimento a esta boa forma e claro, somar o máximo de pontos" destacou o antigo internacional pelas quinas, vincando que Portugal "parte como favorito, mas tem de traduzir isso dentro das quatro linhas".Beto, que deixou os relvados há três anos, falou também sobre a convocatória de Roberto Martínez, deixando o seu apoio e confiança ao selecionador nacional. "Estou confiante no grupo, mas especialmente confiante no trabalho de Roberto Martínez", disse, remetendo para o facto de que "haverá sempre discórdia"."A polémica está sempre instalada no futebol, é a minha visão. Queria usar a palavra discórdia, porque já tivemos 30 selecionadores ao longo de todos estes anos e nunca ninguém está de acordo. Terá sempre os seus argumentos e quem está de fora terá sempre de respeitar, porque com certeza ninguém quer mais ganhar e ter os melhores jogadores do que o próprio selecionador nacional. Creio que já chega de tanta polémica associada ao futebol", acabou por esclarecer o ex-guarda redes de 41 anos.