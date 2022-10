Bruno Brum leva caso de sucesso ao 'Thinking Football': «Manto da Massa do Atletico-MG vendeu 140 mil camisolas numa semana»

O painel de luxo que vai marcar presença no 'Thinking Football', congresso que vai decorrer entre 18 e 20 de novembro, no Porto, promete ajudar a enriquecer o certame com as muitas experiências de sucesso em que estão envolvidos os protagonistas.Um desses casos será apresentado por Bruno Brum, CMO do grupo End to End. Com a finalidade de aproximar os adeptos dos clubes, esta empresa brasileira tem currículo na vertente do marketing, tal como prova o facto de ter ajudado o Atl. Mineiro a vender mais de 100 camisolas numa semana com uma simples mudança de abordagem."A End to End é uma empresa que nasceu para encurtar distâncias entre clube e adepto. Esse propósito é o que faz a End to End existir. Temos clubes gigantes com quem trabalhamos no Brasil, como Palmeiras, Atl. Mineiro, Fluminense, Santos, Grémio. Atuamos também com a seleção brasileira. Em Portugal já trabalhámos para o Estoril e o Rio Ave. Um dos casos que vamos apresentar no congresso tem que ver com o Atl. Mineiro. Já ajudámos o clube vender mais de 140 mil camisolas numa semana. Durante a pandemia, altura em que muitos clubes perderam sócios, o Atl. Mineiro foi o clube que mais cresceu nas bases. De 20 mil sócios passou para 120 mil sócios. É um dos casos que vamos contar. Como conseguimos construir uma camisola colaborativa com processos diferentes e em que o adepto fizesse parte dessa construção", referiu, a, sobre o projeto 'Manto da Massa'.No entanto, não será apenas para partilhar as histórias de sucesso que Bruno Brum marcará presença no evento. Na verdade, um dos factores que mais motivou o membro do grupo End to End a deslocar-se a Portugal foi a possibilidade de absorver novos conhecimentos e experiências com elementos dos mais variados contextos. "A possibilidade de trocar experiências sobre cenários distintos foi um dos factores. É algo que, para nós, é muito importante. Do meu ponto de vista, o mercado brasileiro enfrenta desafios diferentes do europeu, em que o calendário é mais curto. Cá temos o estadual, maior número de partidas, uma realidade em que o marketing precisa de se adaptar. Trabalhar com jogos à quarta e ao domingo, com uma variação grande de resultados. Há um investimento menor, é uma área em desenvolvimento. Em contraponto, há a experiência que isso gera no profissional brasileiro em relação a vencer esses desafios. A oportunidade de trocar informações, dividindo experiências e acumulando experiências com pares chama muito a atenção. Este congresso vai contribuir e trazer gente do futebol da MLS, da Europa, do mercado asiático. Pode enriquecer a aprendizagem de cada um", referiu, considerando, aliás, este tipo de eventos como fundamental para a discussão do futuro do jogo."É muito importante. Valorizamos o facto de ser um congresso em lingua portuguesa, o que impulsiona a presença de muitos brasileiros. Vimos muitas pessoas do mercado brasileiro, que está em crescimento e em desenvolvimento com a SAF – SAD em Portugal. Valorizamos muito. E o facto de ser o ultimo evento antes do Mundial traz expectativa muito grande para os assuntos que vamos falar. Encontro possibilita a geração de negócio, de atualizações, de visões gerais do cenário como um todo. Vemos um valor muito grande. Parabéns à Liga por este desenvolvimento", apontou.