Faltam 50 dias para o arranque da segunda edição do Thinking Football Summit

A segunda edição do Thinking Football Summit, um dos projetos de referência no calendário desportivo europeu, está a 50 dias do seu início. O evento decorre entre os dias e 7 e 9 de setembro na Super Bock Arena, no Porto.

O Thinking Football Summit, que na sua 1.ª edição contou com mais de 15 mil participantes, 20 nacionalidades, 50 clubes e 30 expositores, volta a juntar profissionais da área, empresas, sociedades desportivas e instituições de diversos países, bem como estudantes e adeptos.

Entre os vários oradores de renome nacional, a Grande Feira do Futebol Profissional vai contar com a presença de Pierdamiano Tomagra (Head of Digital da Serie A), Marco Castellaneta (Head of Digital Media Juventus), Andrés Garcia (Female Academy Scouting Coordinator Atlético Madrid), Stefano and Rafaele Petruzzo (Richmond FC and Hampton), Robbie Lyle (Founder and CEO of Global Fan Network) e muitos mais.

Gestão desportiva, marketing e patrocínios, governação, direito desportivo, inovação e tecnologia, futebol feminino, direitos, conteúdos e fan engagement, saúde e performance e jogo técnico e tático vão ser alguns dos tópicos abordados durante os três dias desta segunda edição.

"O sucesso do Thinking Football Summit provocou um antes e um depois na organização de eventos sobre reflexão e discussão em torno da indústria. Estamos a apenas 50 dias da segunda edição do Thinking Football Summit e ansiosos por organizarmos mais um evento internacional de excelência que vai elevar o Futebol português e o nosso País", aponta Pedro Proença, Presidente da Liga Portugal, ansioso por mais uma edição do evento.

Além das áreas destinadas a palestras referentes aos tópicos acima enumerados, o encontro irá contar com espaços destinados apenas ao entretenimento, onde os participantes poderão usufruir de sessões de autógrafos, esports, entre outras atividades destinadas a partilhar a faceta divertida e interativa da modalidade.