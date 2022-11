Futre defende Ronaldo e ataca Ten Hag: «Falta de respeito total, uma humilhação»

Paulo Futre não poupou nas palavras para defender Cristiano Ronaldo e, à margem da Thinking Football Summit, atacou a forma como Ten Hag tem utilizado o capitão da Seleção Nacional, considerando uma "humilhação" colocar um jogador de tal nível a dois ou três minutos do final de um jogo."Nunca tinha visto um treinador a dizer ao Cristiano Ronaldo para entrar a dois minutos do fim. Isto é criar conflito é uma falta de respeito. Ele tem cinco Bolas de Ouro, nunca poderá entrar a dois minutos do fim. Quem faz isto a um jogador que tem cinco Bolas de Ouro está a humilhá-lo. A partir daquele dia tem quase os problemas todos. Conhecendo-o pode estar aí a grande vingança. E para o bem da nossa Seleção, a grande vingança seria ser campeões do Mundo", referiu Paulo Futre, prosseguindo com nova dose de ataques a Ten Hag, onde garante que, no lugar de CR7, nunca teria entrado em campo."O Cristiano disse que o futebol dá sempre oportunidade de vingança. Tem agora uma grande oportunidade de se vingar da muita gente que lhe fez mal. Desde que lhe faleceu o filho que não houve escrúpulos com ele. Só há em Portugal três jogadores, não digo que são quatro porque o Eusébio já está lá em cima, com bolas de ouro ou de prata. Sou eu, o Figo e o Ronaldo. Um jogador que seja Bola de Prata ou Bola de Ouro pode ir para o banco, mas o treinador tem de lhe dizer que entra a 15 ou 20 do fim. Se não diz nada e lhe diz a dois minutos do fim para entrar… Eu não entrava! Mas eu também era muito mais rebelde do que o Cristiano. Foi um campeão ao entrar mas a partir daquele momento é que vieram os problemas. Foi tão ridículo o que o treinador lhe fez que depois quando estavam a perder com o Man. City já disse que não o meteu por respeito. Vai falar com o Zé António porque comigo não. Falta de respeito total, uma humilhação", sublinhou.Futre pediu ainda que Cristiano se foque na Seleção, sobretudo numa posição específica do campo. "Conhecemos todos o Cristiano, adora estas situações. Ainda não vimos esta versão nova do Cristiano, 9 puro e duro. Recua um bocadinho, andar ali ao pé dos centrais, mas sempre na área. Com os laterais e os craques que temos... Ele já não salta quatro metros mas salta três e ainda é mais do que os defesas. Se ele mete isto na cabeça, espero que me esteja a ouvir, se ele deixa as alas para os outros, temos homem ainda, temos a vingança do Cristiano. E se assim for podemos ir à final e porque não ganhar", atirou o ex-internacional português, que ainda deixou enormes elogios a Diogo Costa."Os 26 que foram convocados são autênticos craques, dão para duas selecções. Não digo que somos favoritos, mas estamos numa segunda linha. Quem à frente? Argentina, França, Brasil, Alemanha e Espanha. Como sempre nestas competições é preciso o fator sorte. Podemos ir a penáltis, não sei quem vai defender, mas o Diogo é um fenómeno a defender penáltis, apesar do Rui Patrício ter defendido também um no último jogo. Mais fé tenho quando vejo este jovem campeão a defender assim, nunca vi nada igual, defender penáltis como ele fez na Champions. É incrível", considerou Futre.