João Capela: «Estruturas dos clubes não aceitam árbitros gregos nos dérbis»

João Capela, antigo árbitro internacional que cumpre a terceira temporada como VAR manager na Grécia, será um dos oradores convidados para o 'Thinking Football', congresso que se realiza no final da próxima semana no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, entre os dias 18 e 20."Estou muito orgulhoso de participar, será uma oportunidade única em Portugal para que possa haver partilha entre vários sectores envolvidos com a indústria do futebol, não só jogadores, treinadores e árbitros. Há muitas mais coisas envolvidas em torno de um jogo de futebol até que o produto chegue às pessoas. Será uma excelente oportunidade de ouvirmos experiências de outros países, menos ou mais desenvolvidos", começou por dizer, em declarações a, antes de abordar aquela que tem sido a sua experiência no futebol helénico."Está a correr muito bem, tem sido muito enriquecedor na minha aprendizagem, uma função que era a única que ainda me faltava fazer na arbitragem: fui árbitro, observador, instrutor e agora sou dirigente, VAR manager. A Grécia é um país desafiante, as pessoas são muito exigentes na expectativa que têm para com a arbitragem, há um passado com a arbitragem um pouco idêntico ao que tivemos em Portugal, de desconfiança e descredibilização em relação aos árbitros de antigamente. Tem sido essa a grande dificuldade neste momento, tentar dar a entender às pessoas que a arbitragem (não só na Grécia) está a caminhar a passos largos para uma maior credibilização. Mas isso tem a ver com a forma como as pessoas recebem isso. O grande desafio é esse", afirmou.A verdade é que o seu trabalho e o dos que o rodeiam já deu alguns frutos. Tasos Sidiropoulos, árbitro grego da elite UEFA e com jogos dirigidos na Champions ou Liga Europa, já conta com VAR e AVAR gregos nos jogos que arbitra nestas provas, o que antes não sucedia, com a UEFA a recorrer a elementos de outras nações. "Conseguimos concretizar um objetivo que coloquei. O Tasos fazia jogos na Champions com VAR de outros países e conseguimos que agora ele tenha VAR grego. Foi muito importante", atirou.E a arbitragem grega tem vindo a receber 'reforços' de outros países, tendo em conta que os dérbis e clássicos mais importantes e mediáticos são dirigidos por juizes de outros países. Luís Godinho, árbitro internacional filiado na AF Évora, dirigiu o dérbi de Salónica entre o Aris e o PAOK, em setembro, por exemplo."Nos dérbis, temos árbitros estrangeiros, houve muita resistência dos clubes quando tentámos nomear árbitros gregos para os dérbis e quisemos minimizar o ruído", explicou. "Mas sim, ter árbitros estrangeiros nos dérbis tem duas questões importantes para reflexão de todos: se os árbitros da 1.ª divisão não fazem dérbis, em termos internacionais terão um défice, porque os jogos principais do seu país são apitados por estrangeiros e isso também é uma dificuldade em termos motivacionais, e trabalhamos muito nisso", referiu."Se fazes esforço para ter árbitros gregos nos dérbis, mas as estruturas dos clubes não aceitam, não vais impor uma coisa que crie ruído e ainda mais aspetos negativos para que as coisas corram mal e aí tens de tomar uma opção. Nesse cenário, tens de trabalhar com os árbitros e fazer-lhes perceber que todos os jogos são importantes, todas as equipas são importantes", acrescentou, olhando depois para uma segunda perspetiva."Parece-me mais grave e se calhar a estrutura de futebol na Grécia não está a perceber, é que assim vais reduzir o recrutamento e retenção de árbitros na fase inicial da carreira: se já é difícil ser árbitro na Grécia, onde há muita exposição, muita comunicação social, muitos blogs sobre arbitragem (são mais de 30), tu vais criar nos jovens árbitros a perspetiva de que as condições para os árbitros são difíceis e que não farás os jogos mais importantes na primeira divisão, então daqui a uns anos será um fator decisivo no número de árbitros disponíveis. As pessoas têm de começar a acreditar mais nos árbitros que há na Grécia", explicou João Capela.Em Portugal, o que sucede é a parceria entre a FPF e a Federação Francesa (FFF) para o intercâmbio de árbitros. Já sucedeu em algumas ocasiões no último par de anos e este fim-de-semana voltará a verificar-se, com uma equipa de arbitragem francesa (VAR e AVAR incluídos) a dirigir o V. Guimarães-Marítimo e uma outra portuguesa, liderada por Miguel Nogueira, a rumar a França para dirigir o Lille-Angers da Ligue 1. "A partilha de árbitros é perspetiva de futuro, como acontece entre FPF e FFF. Partilhar e potenciar experiências dos dois lados. Vejo isso a acontecer de forma mais dinâmica no futuro em vários países", analisou Capela.