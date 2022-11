Joaquim Evangelista e a situação de Ronaldo: «Nestas situações o acordo é o melhor para as duas partes»

Uma das muitas personalidades presentes no congresso Thinking Football, que decorre no Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, Joaquim Evangelista, presidente dos Sindicatos dos Jogadores, falou aos jornalistas sobre a entrevista de Cristiano Ronaldo e o aparente 'divórcio' com o Manchester United.

"Sou suspeito para falar do Cristiano Ronaldo. Gosto muito dele e de pessoas frontais. Chega uma altura em que alguém tem de tomar a iniciativa. Ele fê-lo, colocou tudo em pratos limpos, não foi hipócrita, sentido que o clube não se portou bem com ele", começou por dizer o dirigente, antes de continuar: "O Cristiano é claro, frontal, podemos não gostar da forma de ser dele, mas foi ele que tomou a iniciativa, portanto estar a viver uma paz podre não fazia sentido. É um ser humano especial e resolveu um assunto que tinha de ser resolvido. Cada um vai à sua vida, digo eu, mas eu gosto da sua sinceridade- Às vezes na vida é preciso tomar decisões para seguir em frente e foi o que ele fez."

Em relação a uma possível solução para este 'conflito', Joaquim Evangelista considera que o acordo será o mais saudável. "No direito, há uma frase que se diz de que 'mais vale um mau acordo que uma boa demanda'. Acho que o clube e o Cristiano são inteligentes e podem resolver isto da melhor forma. Se o clube for pelo caminho de processos disciplinares, isso não vai resolver nada. Nestas circunstâncias, o acordo é o melhor para as duas partes", frisou, considerando "difícil que Cristiano Ronaldo possa ser despedido por justa causa."

Em relação ao impacto de que a situação poderá ter na performance do capitão da Seleção Nacional no Mundial do Qatar, o dirigente desvalorizou. "Acho que o Cristiano já mostrou que é nos momentos difíceis que se supera, dá o exemplo e mobiliza os demais. Já se viu pelo discurso dos colegas, que estão todos com eles. É importante ter um factor de agregação para a Seleção Nacional e pode ser esse. Não tenho dúvidas que se vai superar, como sempre o faz", frisou.