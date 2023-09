Maior lamento de Miguel Ribeiro é João Pedro Sousa "não estar agora na sua quinta época"

Miguel Ribeiro esteve no Thinking Football Summit para explicar "o caso de sucesso do FC Famalicão" e focou muito o papel de João Pedro Sousa neste caminho, chegando a registar que o atual treinador nunca devia ter saído do clube."Quando temos mais de 200 treinadores portugueses no estrangeiro num país da nossa dimensão fica difícil o recrutamento. Sou um privilegiado porque o Nuno Espírito Santo começou comigo, o Luís Castro era coordenador da formação do FC Porto e recomeçou a ser treinador comigo, o Pedro Martins estava na equipa B do Marítimo e passou para a equipa A comigo. Tenho tido uma experiência muito feliz com eles. Quem trabalha nos clubes deve ter a capacidade de aprender com os treinadores não só pelo conhecimento do jogo que nos dá, aprendi que temos de respeitar e absorver. O treinador é a peça-chave. Tivemos até agora alguns treinadores, mais do que gostaria …o que gostaria era de ter o João Pedro Sousa até hoje e quando ele saiu, confesso que tive sempre a convicção que voltaria. Hoje o Famalicão seria ainda melhor se o João estivesse na sua quinta temporada. O meu maior lamento neste caminho de cinco anos é o João Pedro Sousa não estar agora na sua quinta época pela sua competência, pelo o que gosto dele, pelo o que ele aporta ao modelo do Famalicão, pelo exemplo do que um treinador deverá ser para um clube como o Famalicão."