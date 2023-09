Maxi Pereira: «Estas coisas que aconteceram no FC Porto-Arouca... parece-me que isso não é futebol»

Afastado dos relvados, Maxi Pereira mantém-se, ainda assim, atento ao que se passa no futebol português. O antigo lateral-direto de FC Porto e Benfica marcou presença no Thinking Football Summit, evento que decorre no Porto até sábado, e, na zona mista, falou aos jornalistas sobre a visão que tem do arranque da Liga."Acho que é normal que comece assim, algo confuso, são equipas que se estão a formar e que perderam jogadores importantes.""Creio que está à vista de todos que o Sp. Braga tem um plantel muito competitivo, que passou agora à fase do grupo da Champions e é importante. Creio que se reforçou bem para disputar o campeonato. É mais que claro que o Sp. objetivo do Sp. Braga é lutar pela liga. Depois, pode sentir-se que o FC Porto não fez as contratações que tinham mais nome, mas o FC Porto tem aquele treinador, aquela mística que sempre o leva a competir, como foi no ano passado com o Benfica. Compete sempre da melhor maneira e tem um treinador que mentaliza os jogadores para lutarem. O Benfica é mais do mesmo, ser campeão nacional dá folga para voltarem mais tranquilos, mas os adeptos vão exigir. Têm jogadores jovens de muita qualidade. E depois o Sporting, que começou um bocadinho melhor, com melhores resultados. Tem muitos jogadores jovens e, bom, parece-me uma equipa que também vai lutar com o Benfica, com o FC Porto e com o Sp. Braga. E depois há as equipas mais pequenas, que também se reforçaram bem. Essas equipas, inclusive, perderam um pouco o respeito pelos grandes e tornou tudo mais difícil. A liga está mais competitiva.""Isso dá-me um bocadinho mais de pena. Estas coisas que aconteceram no jogo do FC Porto no outro dia, de que todo o mundo está a falar, parece-me que isso não é futebol. Creio que o VAR apareceu para ajudar os árbitros e está a ser uma confusão que não é necessária. Sinto que têm de estar os melhores árbitros nos jogos das equipas grandes. Isso é o que torna tudo mais competitivo. Nos jogos importantes há muita gente a ver e temos de dar uma visão para fora um pouco melhor."