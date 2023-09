Miguel Ribeiro diz que declaração de Ronaldo foi "de circunstância": «O treinador dele vem da Liga Portugal»

Questionado sobre as declarações de Cristiano Ronaldo , que falou em "circo" quando abordou as recentes polémicas no futebol português, Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, disse que as mesmas têm de ser enquadradas apenas neste "mau momento" momentâneo e não num plano geral e mais duradouro."Acho que foi uma declaração dentro de um momento de circunstância. Reconheço que é um mau momento, mas tenho a firme convicção de que a Liga portuguesa não é isto, é muito mais. É daqui que saem os melhores jogadores e treinadores. O treinador do Ronaldo, por exemplo, veio da Liga portuguesa, o melhor jogador hoje do PSG também e começou no Famalicão. A declaração foi de circunstância e acredito que a convicção dele não é essa", disse o dirigente à Sport TV, à saída da Super Bock Arena, no Porto."Agora, há um ponto fundamental. Temos responsabilidades para que a Liga seja muito mais do que aquilo que foi nestes três dias e apelo a que as pessoas responsáveis de todas as áreas ponham, todos, a mão na consciência. Todos nós contribuímos para isto ser bom ou mau. Faço um apelo geral para que o talento que a Liga Portugal tem seja replicado em todas as áreas. Temos condições para sermos considerados Big", acrescentou Miguel Ribeiro.