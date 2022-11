Oceano Cruz: «Tema de Ronaldo não vai afetar a seleção»

João Pinto e Oceano Cruz, antigos capitães de FC Porto e Sporting, estiveram ao final da manhã de hoje no Thinking Football, abordando principalmente a experiência de ambos ao serviço da Seleção Nacional.O tema de Cristiano Ronaldo era inevitável e Oceano começou por reconhecer ser "natural que Bruno Fernandes, que até é capitão do Man. United e Diogo Dalot, por jogarem ambos com ele, sejam mais afetados pelo que aconteceu", referindo-se obviamente à recente entrevista do capitão da Seleção Nacional."De qualquer forma, acredito que este tema não vai afetar a Seleção no seu conjunto e vamos entrar no Mundial sem pensar nisso", juntou Oceano, sendo que João Pinto olhou para o tema de uma outra forma: "A entrevista teve o impacto que sabemos, todos falam nisso, percebe-se o porquê, mas se o Cristiano decidiu dar agora esse entrevista é porque entendeu que era a altura ideial. Ele sabia que vinha para a Seleção e a questão que se coloca agora é que se a Seleção não tiver sucesso no primeiro jogo do Mundial todos vão dizer que a 'culpa' foi dele, ou do Fernando Santos, mas se a Seleção ganhar ao Gana já vou dizer que foi uma vitória normal da equipa mais forte."Os dois antigos capitães, de resto, concordam com a ideia de que Portugal "tem condições para ser campeão do Mundo", embora numa competição deste género "há um fator sorte que pesa muito", conforme destacou João Pinto."Portugal tem grandes jogadores e condições para ombrear com qualquer outra seleção, mas tudo agora depende de como começar a competição. Ganhar o primeiro jogo é essencial em fases finais e isso pode fazer toda a diferença", disse ainda o antigo capitão do FC Porto, enquanto Oceano Cruz juntava outros argumentos para confirmar o seu otimismo: "A nível do talento nós fazemos a diferença. Portugal tem dos melhores jogadores do Mundo e por isso pode ser a melhor seleção do Mundo. É isso que esperamos e estamos todos a torcer para que as coisas corram bem."