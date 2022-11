Pedro Proença defende Cristiano Ronaldo: «Temos de saber preservar a sua marca»

À margem da Thinking Football Summit, Pedro Proença foi convidado a comentar a atualidade da Seleção Nacional e garantiu estar confiante para o Mundial que se avizinha, defendendo, com poucas palavras, Cristiano Ronaldo, que tem estado debaixo de um turbilhão mediático depois da entrevista recente que deu a Piers Morgan."Prefiro não fazer comentários. Temos um conjunto de jogadores absolutamente extraordinário. O Cristiano Ronaldo é uma marca indubitável do futebol português e temos de a saber preservar. É um dos nossos", referiu o presidente da Liga, demonstrando depois confiança para o certame que está em vias de se iniciar no Qatar: "É a extensão do que estamos aqui a fazer. As expectativas são as melhores, temos uma Seleção única, com jogadores de grande qualidade. É das melhores seleções que já tivemos. Tenho a plena convicção de que teremos as maiores alegrias com esta Seleção."Sobre a Thinking Football Summit, deixou a promessa de que é um evento que veio para ficar. "Este era um conceito que já tinha sido pensado há três anos, ficou em stand by por causa da pandemia. Anualmente teremos um Thinking Summit para falarmos do futebol, da sua industria e positividade. É um conceito que irá perdurar no tempo", garantiu Pedro Proença.