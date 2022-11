Pedro Proença e o Thinking Football: «Um evento que entra para a história do futebol português»

Já está em marcha o "evento que entra para a história do futebol português", tal como orgulhosamente registou Pedro Proença na sessão de abertura do Thinking Football Summit 2022 e que decorre entre hoje e domingo no Pavilhão Rosa Mota - Super Bock Arena, no Porto.

"Este é um dos dias mais importantes para o futebol português. Concretizamos um sonho que nasceu há mais de três anos, um desejo ambicioso que agora é uma realidade", disse ainda o presidente da Liga Portugal, agradecendo a presença de todos, em particular do Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, aquele que chamou como "um aliado da Liga Portugal".

Pedro Proença agradeceu também em particular a Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto. "O futebol profissional português estará eternamente grato", assinalou, focando a "relação umbilical que existe desde sempre com a cidade do Porto".

O presidente da Liga Portugal destacou depois os números que envolvem este Thinking Football Summit 2022, prevendo que 15 mil pessoas vão passar pelo Pavilhão Rosa Mota durante os três dias de um evento que junta mãos de 250 oradores, 80 países, 30 conferências e 150 empresas.

"Estamos a dar mais um passo rumo à excelência, pois este é o maior evento Mundial sobre o futebol português", assinalou ainda Pedro Proença.