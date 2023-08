Presidentes dos três grandes entre os líderes confirmados no Thinking Football

A Liga Portugal confirmou, esta terça-feira, a presença de seis presidentes de clubes da Liga Betclic na próxima edição do Thinking Football, cimeira que se vai realizar no Porto entre os dias 7 e 9 de setembro.Destaque natural para as presenças confirmadas dos líderes dos três grandes: Rui Costa (Benfica), Pinto da Costa (FC Porto) e Frederico Varandas (Sporting). Além deste trio, a Liga confirmou ainda a presença de António Salvador, António Miguel Cardoso e Miguel Ribeiro, responsáveis máximos do Sp. Braga, V. Guimarães e Famalicão, respetivamente."Todos os presidentes terão espaço privilegiado e em discurso direto, abordando questões relativas às suas lideranças nos respetivos clubes e partilhando as suas experiências únicas, num evento internacional e um dos principais fóruns de discussão e reflexão sobre o Futebol", refere a nota divulgada pela Liga Portugal.