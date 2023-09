Roberto Carlos: «Nos momentos mais difíceis, é a família que te acolhe»

O antigo lateral do Real Madrid e da seleção brasileira, Roberto Carlos, visou a importância do bom estado mental de um jogador profissional e abordou os "momentos mais difíceis" da carreira."Eu sempre fui muito próximo da minha família, sempre achei que podia contar com eles. Nas situações mais complicadas e momentos mais difíceis, são eles que te acolhem e te fazem crescer, para levantar no dia seguinte, treinar feliz e também ir para o jogo feliz", destacou o antigo internacional num painel no Thinking Football Summit, esta quinta-feira de manhã.O ex-jogador, que deixou os relvados em 2012, fez questão de enfatizar os laços familiares e esclarecer que "não há tanto tempo para os amigos, pelo que eles deixam de ser tantos"."Quando ganhava, era com a família que festejava e quando perdia era também com eles que reclamava. Foi assim a minha vida, são referências que acabam por surtir efeito", vincou Roberto Carlos.