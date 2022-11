Rui Moreira e o Thinking Football: «Prestigia a cidade e reforça a sua notoriedade internacional»

Rui Moreira felicitou a Liga Portugal "pela organização deste importante ciclo de conferências dedicado à indústria do futebol."

O presidente da Câmara Municipal do Porto assinalou que este foi um projeto "apresentado pelo Pedro Proença há já algum tempo, mas que pela pandemia não foi possível fazer mais cedo".

"É um evento muito importante trazer aqui aqueles que pensam o futebol, porque é uma indústria que tem um enorme impacto no país e no Porto. Para nós é muito importante podermos acolher este evento e o Thinking Football Summit 2022 merece ser saudado pela relevância dos temas em debate, pela dimensão internacional que encerra e pela qualidade dos seus intervenientes", disse ainda Rui Moreira.

"O Município do Porto tem muito gosto e interesse em acolher um evento que se realiza pela primeira vez em Portugal, reunindo alguns dos principais atores mundiais da indústria do futebol. A realização do Thinking Football Summit 2022 no Porto prestigia a cidade e reforça a sua notoriedade internacional numa modalidade, o futebol, em que temos tradição histórica e sucesso desportivo reconhecido. É, sem dúvida, gratificante para uma cidade que ama o futebol ser anfitriã de um evento com tanta relevância na Europa", focou também o presidente da Câmara Municipal, assinalando que "o futebol é seguramente o desporto mais popular e o que mais paixões concita, tanto em Portugal como no resto do mundo", mas sem deixar um lamento: "Há ainda muitos preconceitos a rodear o futebol no nosso país. O futebol é visto com algum desprezo por certas elites e o seu impacto socioeconómico é muitas vezes menosprezado. Também por isso é pertinente a realização do Thinking Football Summit 2022 em Portugal. Parece-me importante, pedagógico até, que a opinião pública saiba que, na época 2020/2021, o futebol profissional português foi capaz de gerar 792 milhões de euros. Numa época ainda condicionada pela pandemia, o volume de negócios do futebol profissional teve um acréscimo de 11,3%, contribuindo com cerca de 550 milhões de euros para o PIB português. Apesar de ter havido uma queda das receitas de bilheteira, devido ao contexto pandémico, registou-se um aumento das receitas. Uma situação justificada pelos rendimentos de direitos televisivos e pelo desempenho das equipas portuguesas nas competições europeias, em particular o FC Porto."

"Serve tudo isto para dizer que o futebol enquanto indústria tem um impacto económico e social crescente, embora ainda pouco expressivo no produto nacional. O futebol é efetivamente uma atividade que gera riqueza, emprego, inovação e desenvolvimento. Há, de resto, boas perspetivas de crescimento do impacto socioeconómico do futebol português", acrescentou Rui Moreira, focando depois os aspetos que considera fundamentais para que este crescimento seja uma realidade: "A profissionalização dos agentes e organizações desportivas, o reforço da capacidade promocional das competições, o desenvolvimento do branding e do sponsoring, a criação de novos produtos e experiências em torno da modalidade, a centralização dos direitos televisivos, a aposta nas plataformas digitais, a internacionalização da Liga Portuguesa, a captação de investimento externo, o crescimento do futebol feminino… Tudo isto potencia o aumento das receitas da indústria do futebol em Portugal e a consolidação de um modelo de negócio mais rentável."

O líder autárquico falou ainda da ligação histórica que existe entre a cidade do Porto e a Liga Portugal, lembrando que a freguesia de Ramalde vai acolher "o edifício que, pelo seu vanguardismo e múltiplas valências, representa o futuro do futebol português", referindo-se obviamente à nova sede da Liga Portugal que está em construção neste momento.

"Ao associar-se ao projeto, o Município reconhece a importância de conservar no Porto uma instituição com a relevância e o prestígio público da Liga Portugal. Por outro lado, queremos posicionar o Porto entre as cidades europeias mais competitivas na indústria do futebol. Queremos ser uma cidade referenciada pela qualidade das infraestruturas e equipamentos destinados ao futebol. Uma cidade com recursos e massa crítica de excelência para formar, investigar e inovar na área do futebol de alto rendimento", concluiu Rui Moreira, convidando depois todos os presentes a conhecer a cidade do Porto, "em particular a noite, que é muita segura", conforme fez questão de vincar.