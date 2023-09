Rui Moreira: «É pena que algumas pessoas que vivem do futebol digam mal dele»

Rui Moreira esteve presente no começo da segunda edição da cimeira Thinking Football, que arrancou hoje no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Caracterizando o furebol como "um espetáculo de massas, uma indústria altamente rentável e um instrumento de afirmação geopolítica", o presidente da Câmara Municipal do Porto acredita que esta nova edição ajudará a cimentar um evento que "reforça a notoriedade internacional" do Porto.

"O futebol é a impressão digital da cidade que mais reconhecimento internacional tem. O Porto dificilmente seria reconhecido internacionalmente enquanto cidade se não fosse o futebol. Sei que há quem não compreenda isso. Há quem o tente diabolizar e dizer que é quase uma coisa maldita. Acho que o futebol tem muito mais de bom do que tem de mau comparado com outras atividades económicas. Para todas as pessoas ligadas ao futebol, acreditem que continua a ser um grande desporto-rei. É pena que algumas pessoas que vivem do futebol digam mal dele, mas isso são outras histórias", completou Rui Moreira.