Sport TV vai ser a televisão oficial do Thinking Football Summit 2023

A Thinking Football Summit voltará a contar com a Sport TV como televisão oficial da feira de futebol profissional que vai ter lugar nos dias 7, 8 e 9 de setembro, na Super Bock Arena, no Porto.Tal como na edição passada, a Sport TV será responsável pela transmissão de várias palestras e conferências em direto e ainda de peças e reportagens sobre tudo aquilo que se irá passar no evento, além de contar com um estúdio no recinto, que poderá ser visitado por todos os participantes."Voltar a contar com a Sport TV como Broadcaster Oficial do Thinking Football Summit é uma grande vitória para o evento. É sinal de que a aposta na primeira edição deu frutos e é um privilégio tornar a contar com um parceiro de topo, com créditos firmados na área da transmissão televisiva. Temos a certeza que foi uma escolha acertada que trará bons dividendos para ambas as partes", disse João Medeiros Cardoso, Diretor de Comercial e Patrocínios da Liga Portugal."A renovação desta parceria e o facto de voltarmos a ser o Broadcaster Oficial do maior evento desportivo em Portugal revela não só o reconhecimento de todo o trabalho inovador da SPORT TV ao nível da transmissão televisiva, como também o grande sucesso do evento no ano passado. É um orgulho voltar a estar lado a lado com o Thinking Football Summit para poder levar a todos os portugueses o melhor que o futebol tem para oferecer", acrescentou Tiago Esteves, Diretor de Marketing e Vendas da Sport TV.