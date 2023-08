Thairo Arruda: «Mexemos com o PIB da cidade do Rio de Janeiro»

RECORD - Que projeto(s) em curso no Botafogo pode destacar?

THAIRO ARRUDA – Temos feito coisas com enorme impacto. Mudámos a relva natural por artificial para viabilizar grandes concertos no estádio. Este ano serão 15. Em breve daremos números, mas já mexemos com o PIB da cidade do Rio de Janeiro, pois com os espetáculos ocupam-se os hotéis e vêm turistas. O nosso trabalho impacta na população de forma direta e expressiva. O estádio está a ficar mais ativo. Quando entrámos não havia nada, nem um restaurante. Só funcionava nos dias em que havia jogo. Estamos criar vida no estádio quando não há jogo. As pessoas podem usar um equipamento que é público, da cidade, e nós geramos mais receitas. Temos trabalhado muito na redução do passivo, que era de 180 M€ e este ano ficará na casa dos 100 M€, quase metade em ano e meio de gestão.

"Há muitos aventureiros no futebol"

R - A lei das Sociedades Anónimas de Futebol (SAF) foi determinante no Brasil?

TA – Foi o momento de transformação no mercado brasileiro. Em Portugal aconteceu o mesmo há 24 anos. Um clube que vira SAD não é sinónimo de sucesso, tal como um clube associativo não é sinónimo de fracasso. Mas o mercado como um todo cresce com a gestão privada de um investidor, pelo aporte de capital que antes não era possível e com uma gestão que visa o longo prazo. O presidente do clube é eleito, fica 3 ou 4 anos e quer ganhar algo. Se entregar o clube pior, o problema é do próximo. Na SAF o investidor preza pelo futuro, pela rentabilidade do que investiu e tem os interesses muito mais alinhados aos do adepto: um clube sustentável e com sucesso a longo prazo. Gerir um clube não é fácil e há muitos aventureiros no futebol. Vai haver casos de sucesso, outros de insucesso, mas a SAF é positiva para o futebol.