Thinking Football Summit 2023 anuncia três novos oradores

A menos de cinquenta dias para o arranque do Thinking Football Summit, a organização do evento anunciou, esta terça-feira, a presença de três novos oradores. José Sampaio e Nora, Matthias Becher e Peter Holm vão juntar-se ao painel de convidados da Grande Feira do Futebol Profissional.

O primeiro 'reforço', José Sampaio e Nora, colunista Record e um experiente advogado na área do direito e do Futebol Profissional, que desempenha a função de Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Direito Desportivo, Árbitro da Comissão Arbitral Paritária da LPFP/SJPF, enquanto, simultaneamente, é membro do Conselho Nacional do Desporto. Matthias Becher, atual 'manager' desportivo do SV Stuttgarter Kickers, que desempenhou também funções como selecionador nacional das seleções jovens alemãs de hóquei em campo, onde alcançou resultados notórios, tendo-se sagrado campeão europeu da modalidade no escalão de Sub-21.

Por último, a terceira 'contratação' confirmada para o encontro é Peter Holm, um empreendedor dinamarquês, co-fundador e co-CEO da Tonsser, uma 'app' direcionada ao desenvolvimento de jogadores, com mais de um milhão de utilizadores.



O Thinking Football Summit decorre entre os dias 7 e 9 de setembro na Super Bock Arena, no Porto. Aproveita já os últimos dias de preço reduzido nos bilhetes e consulta a lista completa dos oradores já confirmados.