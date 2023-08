Thinking Football Summit regressa em setembro: os oradores e o programa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A 2ª edição do Thinking Football Summit, que decorrerá entre 7 e 9 de setembro na Super Bock Arena, vai voltar a juntar vários oradores de renome nacional e internacional para abordarem temas relevantes para a indústria futebolística mundial.Entre os oradores estão Frederico Varandas, Pinto da Costa, Rui Costa, Pedro Proença, Javir Tebas (Presidente da La Liga), Antero Henrique (Diretor desportivo da Qatar Stars League), David Aganzo (FIFPro), Bruno Cheyrou (Diretor do futebol feminino), Ornella Desirée Bellia (Diretor de Relações e Desenvolvimento do Futebol Profissional da FIFA) ou Caroline Buckland (Equipa Oracle da Red Bull Racing).Gestão desportiva, marketing e patrocínios, governação, direito desportivo, inovação e tecnologia, Futebol Feminino, direitos, conteúdos e 'fan engagement', saúde e performance e, ainda, jogo técnico e tático são os temas em destaque nesta edição.