O mercado de transferências foi um dos temas em análise na primeira manhã do, evento que decorre no Porto entre quinta-feira e sábado. Tiago Pinto, diretor-desportivo da Roma, foi um dos oradores convidados para o painel dedicado a esta temática e, já perto do final, explicou a dinâmica que, na sua ótica, deve imperar dentro de um clube no momento de definir alvos e estratégias."O que acredito, e a escola que tenho do Benfica, é que é necessário tentar criar um ambiente pacífico. Envolver o scouting, treinador e a estratégia do clube para encontrar paz dentro das contratações. Se se entrar na dinâmica de o clube querer independentemente da vontade do treinador, quem o faz jogador é o treinador. Ao contrário é um problema também. Tentamos dentro das necessidades que temos e do tipo de jogadores que podemos contratar ter um ambiente saudável. Jogadores que treinador conheça, que sejam mais-valia e que tenhamos condições para contratar. Exige diálogo, conversa, análise, mas é a única forma de ter sucesso. Senão, no fim da época começa-se a apontar o dedo e a dizer que aquele jogador foi pedido do diretor-desportivo, o outro do treinador...", referiu o antigo diretor-geral do Benfica.