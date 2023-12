As melhores TVs de 50 polegadas por menos de 350€. Grandes em tamanho e tecnologia, pequenas no preço

Este televisor da TCL tem um monitor de resolução 4K HDR ver preço

As smart TV vieram revolucionar a forma como consumimos conteúdo audiovisual. Hoje em dia ter internet na televisão é tão fundamental como ter sinal de antena nos bons velhos tempos. Hoje em dia procuramos qualidade de imagem, mas também conectividade e o acesso a uma ampla gama de aplicações de streaming, como a Netflix, ou Disney+, ou redes sociais diretamente no maior ecrã lá de casa. Equipadas com sistemas operacionais intuitivos, como Android TV, webOS ou Tizen, as smart TV permitem uma experiência de utilização fluida e personalizada. Além disso, muitos modelos suportam assistentes de voz que também dão uma ajuda na procura de conteúdos e controlo do aparelho. A constante evolução tecnlógica permite que hoje seja possível ter em casa uma destas televisões, de grandes dimensões, por muito menos do que imagina. Veja os modelos de 50 polegadas (145cm na diagonal) que encontrámos com valores até 350€ e onde não faltam nenhuma das características mais procuradas, como o UltraHD, com reprodução de conteúdos a 4K.Este modelo está com. A resolução 4K, o som Dobly Digital e a possibilidade de conexão com assistentes de voz são outras das melhores características deste modelo.

Haier Direct LED 4K H50K702UG

A resolução 4K HDR, com mais de 8 milhões de pixeis, garantem uma melhor definição de imagem e, graças ao ecrã sem molduras, fará com que desfrute de uma experiência visual única e completa. O sistema operativo é o Android TV.

A estrutura sem moldura em torno do ecrã permite uma experiência de visualização diferenciada

Philips PUS7608



O motor Pixel Plus HD otimiza a qualidade da imagem para imagens ultra nítidas, cores vivas e movimentos suaves. O HDR10 e Dolby Vision melhoram a fidelidade da cor, contraste e brilho. Pode aceder a aplicações como o Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV e Youtube.

O sistema operativo permite o acesso a uma variedade de aplicações de streaming e não só

Hisense 50A6K UHD 4K

Um dos trunfos deste modelo é o modo de jogo melhorado, que promete uma experiência totalmente imersiva ao nível da imagem e do som, quando conectada a uma das consolas de jogos da última geração.

No sistema operativo desta smart tv não faltam as aplicações de streaming mais populares