Bicicletas para todas as idades a pensar num estilo de vida mais saudável

Esta bicicleta é ideal para as primeiras pedaladas entre os 3 e os 8/9 anos ver preço

São parceiras do crescimento de qualquer criança, mas também bastante apreciadas pelos adultos. Num mundo cada vez mais em mudança e consciente da pegada ecológica da humanidade, uma alteração nos hábitos pode fazer com que se sinta de consciência mais traquila na hora de investir na sua mobilidade. Sejam para crianças ou adultos, para recreio ou para ir para o trabalho, as bicicletas são um meio de transporte cada vez mais priviligiado.Encontrámos algumas soluções adaptadas às várias necessidades... quem sabe, pode ser que ainda seja viável se as pedir ao Pai Natal e transformar a Consoada um momento ainda mais especial, com uma bicicleta no sapatinho.Depois não se esqueça da segurança e dos acessórios adequados, como um bom capacete, luvas, ou bolsas de trasnporte para levar os seus pertences.Das primeiras pedaladas, ainda com ajuda das rodinhas, até às primeiras aventuras nos trilhos ou a acompanhar os adultos em passeios tranquilos, a bicicleta tem um papel fundamental no desenvolvimento motor de qualquer criança. A nossa sugestão para iniciantes é este modelo Stitch, à venda na Amazon.entre os 3 e os 8/9 anos.

Para os primeiros passeios em família e já com a perícia da pedalada adquirida, passar de uma bicicleta mais infantil para uma solução como esta Btwin Riverside pode ser o passo certo. Está indicada a partir dos 6 anos.

Quando as crianças começam a poder acompanhar os pais em passeios tranquilos ver preço

Se o pequeno aventureiro for já destemido, talvez esteja a precisar de 'dar o salto' para uma bicicleta de montanha. Esta Rockrider está indicada a partir dos 9 anos e permite começar a explorar os trilhos mais exigentes.

As primeiras aventuras em BTT pedem uma parceira como esta Rockrider ver preço

Para os mais crescidos da família

Se não faz da bicicleta um meio de trasnporte habitual, seja nas suas deslocações ou na prática de exercício físico, está na altura de reconsiderar. Um modelo de trekking como estes dois, à venda na Decathlon, podem ser o que anda a precisar para passeios tranquilos em família, ou mesmo para eliminar o carro daquele trajetos mais curtos.

Uma solução para passeios tranquilos em família ou para deslocações pequenas em ambiente de cidade ver preço

Uma bicicleta de passeio mas que pode usar em deslocações mais frequentes ver preço

Se precisa de acrescentar um pouco de adrenalina ao seu exercício físico, experimente este modelo de montanha à venda na Amazon. A suspensão dianteira e o equipamento Shimano dão garantia de uma versatilidade de uso fora de estrada. Explorar o campo, ou a serra pode ser muito divertido.

Para os passeios mais radicais fora de estrada este é um modelo certo para a diversão ver preço

Se o seu objetivo são passeios mais longos, na estrada com os amigos, talvez esteja a precisar de um modelo como este: mais adaptado ao cicloturismo em percursos de alcatrão, sem as incidências dos trilhos em terra batida, com a leveza e a resistência necessárias para fazer muitos quilómetros.

A leveza e resistência dos materiais fazem deste modelo uma bola solução para pedalar no alcatrão ver preço

Mas se o objetivo é mesmo mudar de vida no que respeita à forma como se move no dia-a-dia o que lhe está a fazer falta pode ser uma bicicleta elétrica. Esta proposta da Decathlon permite uma autonomia de 50km, graças à bateria de iões de lítio de 36V. Chegue onde quiser com o mínimo esforço de pedalada. Outra vantagem deste modelo é que a sua montagem é feita integralmente em Portugal.

Comprar uma bicicleta elétrica pode significar uma mudança de estilo de vida ver preço