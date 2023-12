Conserve o sabor, sinta o calor: garrafas térmicas para manter a sua bebida sempre na temperatura perfeita

Este modelo existe em várias cores e com dimensões desde os 400 ml até 1 litro de capacidade ver preço

Este modelo tem 500 ml de capacidade e está disponível em seis cores ver preço

São um acessório essencial nos dias de hoje. Ideais para manter as suas bebidas quentes ou frias em qualquer lugar. Com um isolamento eficiente, preservam a temperatura durante várias horas, proporcionando a hipótese de desfrutar de um café quente ou de água fresca ao longo de todo o dia. Leves e portáteis, as garrafas térmicas são companheiras para viagens, atividades desportivas ou nos dias de trabalho. Por contribuírem para a redução do uso de recipientes descartáveis, são também amigas do ambiente. Encontrámos algumas propostas online que, além de todas estas funcionalidades, ainda têm muito estilo e um preço acessível.Com um estilo mais desportivo, esta garrafa. Existe em várias cores, e nos tamanhos há opções entre os 400 ml e 1 litro. Vem com uma escova de limpeza e mantém as bebidas quentes como café ou chá, até 12 horas e as bebidas frias até 24 horas.Estilo sóbrio e 500 ml de capacidade, com uma grande relação qualidade-preço.. Ideal para água gelada, café, chá, sumos de frutas, bebidas energéticas ou batidos, é feita em aço inoxidável 18/8 de qualidade alimentar, tanto na parede interior como no exterior, durável e resistente à oxidação.



Kokonote

Esta garrafa reutilizável inspirada na onda de Kanagawa é um deleite para os olhos, mas sem perder a eficiência da função. Tem uma tampa de rosca, com detalhes em madeira e uma alça na parte superior para maior conforto ao pegar. O revestimento duplo manterá as suas bebidas frias 24 horas, e 12 horas as bebidas quentes.

A imagem da icónica onda de Kanagawa é o detalhe que faz a diferença nesta garrafa ver preço

Garrafa térmica de bambu com ecrã LED

O mostrador da tampa dá-nos uma indicação da temperatura a que se encontra a nossa bebida. Construída com materiais sustentáveis e com um design a lembrar o bambú, conta com revestimento duplo para ser tão eficiente no frio como no calor. Esta garrafa de 550 ml tem ainda um infusor em aço inoxidável apropriado para fazer chá.

O mostrador da tampa desta garrafa indica a temperatura da bebida ver preço