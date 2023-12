Essenciais para umas férias na neve. Tudo o que não se pode esquecer

Um gorro revestido com pêlo sintético ideal para combater o frio ver preço

Conforto para a cabeça e a sua música preferida num só adereço ver preço

Se consegue ter uns dias de descanso pela altura das festividades, talvez esteja a pensar numa escapadinha romântica, ou em família, até à neve. Seja numa estância de ski, ou apenas uma visita às Terras Altas para ver o esperado manto branco, há algumas coisas de que não se deve esquecer. O vestuário quente, alguns acessórios indispensáveis como óculos de sol são coisas óbvias, mas mesmo assim damos uma ajuda na hora de escolher.Apesar de ser 'época alta' para os destinos de inverno há produtos com alguns descontos e oportunidades que não deve perder se planeia fazer um passeio deste género.Perdemos muito calor pela cabeça, pelo que ter um bom gorro é essencial para uma sensação de conforto. Apresentamos uma sugestão com um estilo mais casual e outra com auriculares bluetooth incluidos, de maneira a ter calor e a sua música favorita nos ouvidos.

Uma gola multifacetada

Este acessório é pensado nos esquiadores e permite não só manter o pescoço mais aconchegado, mas também pode ser um reforço da proteção da cabeça e da cara em situações mais agrestes. Está à venda na Decathlon fica muito em conta.

Esta gola multifacetada pode ser usada de várias maneiras ver preço

Um casaco a toda a prova

É talvez a peça em que deva pensar mais se não está preparado para a neve. Um bom casaco para o frio é um investimento seguro. Apresentamos duas propostas, uma num estilo mais casual que pode usar no dia-a-dia e outro mais desportivo mas de enorme eficácia em baixas temperaturas.

A Columbia é especialista em vestuário para as condições mais adversas ver preço

Este equipamento oferece conforto até temperaturas de -10ºC ver preço

Óculos para a segurança dos seus olhos

A neve espelha os raios UV com maior intensidade e em dias de sol, sobretudo, ter óculos com proteção reforçada é fundamental. A Hawkers tem um modelo clássico com lentes polarizadas a um preço especial, mas se a ideia é mesmo praticar desportos de inverno invista num modelo como o da Deacathlon, mais adequado à proteção ocular em condições de grande movimento.

Óculos polarizados garantem maior proteção aos raios UV ver preço

Estes óculos são ideais para a prática de desportos de inverno ver preço

Luvas

Mãos frias, coração quente... lá diz o ditado popular, mas em condições adversas o melhor é ter mesmo as mãos quentinhas. Esta proposta à venda na Amazon permite um conforto térmico assinalável com uma grande vantagem: não precia de as tirar para mexer no smartphone.

Estas luvas providenciam calor e não precisa de as tirar para usar o smartphone ver preço

Umas calças térmicas e outras impermeáveis

Porque não usar as duas propostas abaixo se for mesmo friorento. Umas calças térmicas permitem um maior aconchego e garantia de temperatura ideal, conjugadas com umas calças de neve que garantem impermeabilidade à chuva e à neve.

As calças térmicas garantem uma temperatura corporal mais adequada ver preço

Discretas e eficazes contra a neve, estas calças são um artigo indispensável ver preço

Pés quentinhos e sem deslizes

O calçado é parte importante do sucesso de um passeio à neve. Se não tem calçado adequado pense nesse investimento. Pode optar por um estilo mais desportivo e simples para não encharcar os pés e não escorregar, ideal para uma caminhada, ou por uma botas de estilo mais casual, também impermeáveis e que vão manter os pés quentinhos graças ao inteiror em pêlo.

Este calçado garante impermeabilidade e aderência para caminhadas na neve ver preço

Estas botas são confortáveis e quentes mantendo um estilo mais casual ver preço

Smartwatch

Para controlo dos sinais vitais em tempo real, como os batimentos cardíacos ou o nível de oxigénio no sangue, assim como um auxílio extra com o GPS, não deixe de ir equipado com um gadget deste género. O Huawei Watch Fit está com 30 por cento de desconto na Amazon.

A medição dos sinais vitais em tempo real e o GPS dão uma sensação de tranquilidade ver preço



Diversão para os mais novos

Longe vão os tempos de improvisar uma descida na neve com um saco de plástico ou um cartão velho. Um trenó como estes é garantia de diversão para os mais novos, mesmo naquela beira de estrada em que a neve acumulou e está mesmo a pedir uma brincadeira a deslizar barreira abaixo.

Um acessório que vai fazer as delícias das crianças ao deslizarem na neve ver preço