Esta é a mini motosserra que precisa para todos os trabalhos em madeira

Esta mini motoserra vem resolver vários problemas e poupar muito trabalho. Ideal para pequenas tarefas domésticas, como aparar os ramos de uma árvore ou dividir os toros de lenha para melhor os acondicionar, é uma ferramenta muito prática, e por funcionar com uma bateria, acaba com o problema do fumo tão característico e incómodo das motosserras a combustível.Possui um motor de alta potência de 880 watts, capaz de cortar um troço de madeira em segundos. Está equipada com um sistema auto-lubrificação: basta adicionar o óleo lubrificante no compartimento próprio e não precisa de se preocupar durante 25 a 30 utilizações. Vem equipada com duas baterias de 3000 mAh que se carregam em pouco mais de uma hora e vários sistemas de segurança como proteções e botões de bloqueio.Além da motosserra de seis polegadas, vêm incluídos neste kit uns óculos de proteção contra as lascas de madeira, luvas anti-corte, duas baterias, duas correntes e as respetivas proteções, um carregador rápido, uma chave de fendas para apertar ou retirar a corrente e uma escova de limpeza, tudo acondicionado num resistente estojo em plástico. Esta prática ferramenta pesa apenas 1,5kg e tem uma pega ergonómica e anti-derrapante para potenciar o conforto do utilizador.