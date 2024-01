Estas são as bicicletas estáticas ideais para manter a forma sem sair de casa

A Bluefin Tour Lite está com 31% de desconto na Amazon ver preço

As bicicletas estáticas tornaram-se peças essenciais para manter a condição física a partir de casa. São equipamentos que oferecem uma maneira conveniente e eficaz de realizar exercícios cardiovasculares e fortalecimento muscular, promovendo a saúde em geral. Com designs ergonómicos, muitas bicicletas estáticas têm agora monitores integrados que permitem controlar o tempo, a distância, a frequência cardíaca e as calorias queimadas, proporcionando um acompanhamento preciso do seu desempenho. Além disso, a natureza de baixo impacto dos exercícios feitos neste género torna-as ideais para pessoas com preocupações ao nível das articulações. Compactas, muitas delas dobráveis e fáceis de arrumar, são ideais para um momento de atividade física sem sair de casa. Um investimento prático e seguro para manter um estilo de vida ativo e saudável. Os preços podem variar consoante a exigência, mas deixamos a sugestão de quatro modelos com características essenciais e foco no conforto do utilizador.Tem 8 níveis de resistência máxima com uma função de ajuste fácil.As rodas de transporte frontais permitem que a mova pela casa com facilidade e para a guardar ao terminar o treino. No monitor integrado regista a distância, calorias e a duração do treino. Tem ainda sensores de frequência cardíaca e encosto reclinável para maior conforto.

ISE SY-7005-1

Robusta e ergonómica, é uma bicicleta estática adequada a quem quer um treino mais intensivo neste género de aparelho. O assento e o guiador são ajustáveis em vários níveis para definir a posição perfeita para a pedalada. O LCD indica a velocidade, tempo, distância total, calorias queimadas, mas também a frequência cardíaca, devido ao sensor de pulso no guiador. Os pedais são anti-derrapantes e tem ainda um prático suporte para o telemóvel onde pode abrir a sua aplicação de fitness favorita ou acompanhar um série durante o treino.

Aparelho robusto foi desenhado para um nível de treino mais intenso sem sair de casa ver preço

Domyos Essential

Concebida para principiantes é o aparelho ideal para manutenção e manter a forma física em casa e para utilizar um par de vezes por semana para queimar calorias. A sua consola indica 4 funções (calorias, distância, tempo, velocidade) para acompanhar os seus treinos em casa.

Este modelo é adequado para uma utilização moderada e para principiantes ver preço

Domyos EB520

Ideal para perder peso, manter a forma ou melhorar o desempenho, esta bicicleta estática foi concebida para uma utilização regular até 5 horas por semana. Uma das vantagens é a consola ser alimentada pelo próprio movimento do atleta e está preparada para suportar um telemóvel ou um tablet onde possa ligar a sua aplicação de fitness favorita, entre as quais as desenhadas especialmente para ciclistas.

Um modelo concebido para uma utilização mais frequente e adequado à perda de peso e melhoria da performance ver preço