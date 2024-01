Este compressor portátil é um sucesso de vendas! Pode salvar-lhe o dia ao ajudá-lo nas mais variadas situações

O compressor vem acompanhado de uma série acessórios para vários tipos de válvulas e possibilidades de alimentação ver preço

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@medialivre.pt

Na nossa opinião, qualquer pessoa deveria ter um acessório destes em cada automóvel. Um compressor portátil pode fazer a diferença, até em questões de segurança, como a aplicar a pressão indicada para os pneus do seu carro, mas há muito mais utilizações, e por um preço reduzido. Simples e rápido, este compressor de ar é muito fácil de usar.. Em menos de 5 minutos pode encher um pneu de um automóvel comum, sendo que a bomba se desliga automaticamente quando atingir a pressão desejada. Está em desconto na Amazon, conta com mais de mil vendas no último mês e uma avaliação muito positiva por parte dos compradores.Vai encontrar neste acessório muito mais que uma forma prática de encher os pneus do carro numa situação de aperto. Este modelo da marca Temola vem com uma série de acessórios para todos os tipos comuns de válvulas de sistemas de ar. Os pneus de motas, bicicletas e as bolas desportivas ou bóias e colchões aquáticos podem ser enchidos a partir deste compressor com toda a facilidade. Carrega-se por USB e a bateria permite uma utilização sem fios, mas também pode ser ligado por 12V ao isqueiro do carro, o que previne a falta de bateria, por exemplo num azar na estrada. Pode ser ainda utilizado como powerbank para os seus dispositivos móveis e no topo tem uma prática lanterna em LED, que emite luz branca, ou uma sinalização SOS. As suas dimensões muito reduzidas (17,5cmx7,6cmx5,5cm) fazem com que caiba em qualquer compartimento do seu veículo, ou mesmo na mala de viagem.