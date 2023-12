Este é o bloco de notas digital que vai revolucionar os seus apontamentos

Escrever notas em papel ou usar a base como mesa digitalizadora num computador são as opções à disposição com o Huion Note X10 ver preço

O Huion Note X10 é uma excelente combinação de caderno e leitor eletrónico que promete revolucionar a forma como tira notas. Mesmo em plena era digital, muitos preferimos o papel e a caneta, mas sabemos que a conectividade é tudo, e o que este gadget faz é transportar automaticamente para a esfera digital tudo o que escrever no bloco de notas.É uma espécie de mini computador A5, com sincronização de escrita, armazenamento offline, gestão de documentos e partilha de PDF com apenas um clique.Uma vez no formato digital pode aceder às ferramentas de edição na aplicação Huion Note, incluindo destaque, apagador e laço para dar outro colorido às suas notas. Na hora de registar aos seus apontamentos também pode adicionar uma gravação de voz, para complementar o ficheiro. Emparelha-se automaticamente com o seu dispositivo (smartphone ou tablet) por Bluetooth ao abrir a capa magnética, mas também funciona como mesa digital, com mais de 8 mil sensores, para uma reprodução fiável de movimentos quando ligada a um computador via USB. A bateria tem cerca de 18 horas de autonomia.