Este é o purificador de ar que o vai ajudar a prevenir alergias e melhorar o ambiente da sua casa

Purificar o ar da sua casa ajuda a prevenir complicações respiratórias e a atenuar alergias potenciadas por pó ou polén ver preço

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@medialivre.pt

Um aparelho que promete ser uma lufada de ar fresco. O nome diz tudo! Os purificadores de ar desempenham várias funções para criar uma atomosfera mais saudável em sua casa, como a filtragem de partículas, a remoção de gases e odores, ou a melhoria da saúde respiratória através do controlo de mofo e fungos. Com este Levoit Core Mini diga adeus a partículas e elementos poluentes do ambiente.. É o mais vendido desta categoria pela Amazon e tem excelentes críticas por parte dos compradores. Só no último mês foram vendidas mais de 600 unidades. No total conta com mais de 6 mil avaliações e uma classifcação de 4,6, num máximo de 5.A eficácia deste modelo parte do filtro HEPA de 3 camadas e tecnologia VortexAir 3.0. O Levoit Core Mini circula rapidamente o ar e captura pelo menos 99,97% das partículas de pó fino e pólen, entre outras. Se tem animais de estimação vai ser também uma grande ajuda. É bastante silencioso até no modo de alta velocidade e tem ainda a possibilidade de o usar como difusor de aromoterapia, juntando as suas fragrâncias favoritas e óleos essenciais no compartimento próprio. No consumo de energia é bastante económico, usando uma potência de 7W. O filtro troca-se com grande facilidade deve ser mudado depois de quatro a seis meses de utilização.