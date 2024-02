Este é o top 5 dos brinquedos mais vendidos pela Amazon! Os mais novos vão pular de alegria

A primeira e mais famosa mascote virtual voltou a estar na moda algumas décadas depois de ter sido lançada ver preço

Crescer a brincar, mas também a aprender, é algo que torna a vida das crianças mais saudável e um deleite para os familiares dos pequenos exploradores. No universo dos brinquedos, a gigante universal de e-commerce Amazon apresenta um sem-fim de opções e artigos dedicados aos mais novos, muitos deles com uma componente didática, que, aliada à diversão os torna em artigos que qualquer petiz gostaria de ter. Deixamos o top 5 dos brinquedos mais vendidos online e garantimos que, além das crianças, também vão fazer as delícias de alguns pais, quando mais não seja pelo preço... é que mesmo o mais caro anda na casa dos 40€, alguns até custam bem menos...Um remake da mascote virtual original quePode alimentá-lo, tomar banho, limpá-lo, curá-lo quando estiver doente, brincar com ele e, claro, vê-lo crescer enquanto cuida do seu temperamento por vezes mais arisco.

4º lugar - Câmara digital para crianças

Este divertido modelo de câmara fotográfica digital para crianças vem equipada com um sensor de 12MP e resolução FHD. Vem protegida com uma capa de silicone e é capaz de registar os melhores momentos em família como algumas máquinas para os mais crescidos. Vai ser fácil criar nos mais novos o 'bichinho' da fotografia. Vem com uma correia para prender ao pescoço, cabo de carregamento da bateria e um cartão de memória de 32GB.

A câmara digital para crianças está disponível em várias cores, entre as quais este verde ver preço

3º lugar - Robot interativo Science4you

O Betabot é um divertido robot de 126 peças que os mais novos vão poder construir em casa e que, no final, por ter um motor, será capaz de se deslocar. Uma forma educativa de tomar contacto com a eletrónica e a robótica e adquirir mais conhecimentos de ciência e matemática.

O Betabot é da responsabilidade da Science4you, empresa especializada em brinquedos com uma vertente científica, tecnológica, social e ambiental ver preço

2º lugar - Walkie Talkie

"Posto de comando, aqui escuto!"... "Sim chefe, vou já para aí"... Quem nunca sonhou com esta dinâmica de agente especial durante uma brincadeira de crianças? Indicados para crianças a partir dos 3 anos, estes walkie talkie permitem conversas a longa distância (até 3km em campo aberto) e prometem fazer vibrar os pequenos exploradores.

Estes walkie talkie para crianças funcionam a pilhas e custam menos de 20 euros ver preço

1º lugar - Bitzee

É a mascote digital do momento. Uma espécie de Tamagotchi do séc. XXI. Ao todo são 15 os animais de estimação virtuais com os quais os pequenos vão interagir de forma evolutiva. Quanto mais jogarem, mais animais vão receber. O jogo desenvolve-se no ecrã dinâmico 2D onde surge a mascote, mas a cápsula também tem um sensor de movimento e uma barra de comando para as tarefas. Uma verdadeira febre entre os mais pequenos nos últimos tempos. É indicado a partir dos 5 anos.

Atualmente, o Bitzee é um dos brinquedos mais populares para crianças a partir dos 5 anos ver preço