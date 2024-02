Este espremedor elétrico e portátil faz os melhores sumos naturais em todo o lado e a toda a hora

Carrega-se por USB e por funcionar sem fiospode trasnformar as suas frutas favoritas em sumo em qualquer lugar ver preço

Prático e compacto, esta solução da Moulinex é ideal para utilização caseira e regular

Um utensílio que o vai arrebatar por ser portátil e poderoso. Este Ufesa Squeeze & Go é o espremedor ideal para qualquer tipo de fruta. Com os seus 45W de potência e um funcionamento sem fios, pode usá-lo onde e quando quiser a preparar a suas bebidas diárias e desfrutar do melhor sumo recém-espremido. Laranja, ananás, morangos, melancia, melão... qualquer fruta dará um agradável sumo natural e saudável.. Uma carga completa dá para cerca de 30 utilizações graças à bateria de 1500 mAh. Está disponível em preto e em branco e atualmente com um desconto assinalável.Basta usar como um espremedor convencional e terá o sumo desejado com liberdade total de movimentos com o Ufesa Squeeze & Go. Com um design elegante e moderno, as suas partes transparentes tornam visível a extração do sumo em todos os momentos do processo. O compartimento onde acumula o sumo espremido tem um sistema que previne o desperdício e permite a passagem para o copo de forma simples e prática. Todas as peças deste espremedor foram projetadas com materiais de alta qualidade adequados para uso alimentar. Desmonta-se e limpa-se com a maior das facilidades.Se pretende um espremedor para usar apenas em casa e que consegue facilmente arrumar numa gaveta, ou no armário, pense neste Moulinex PC120870. Tem que estar ligado à corrente, mas goza de excelentes avaliações por parte dos compradores e também se distingue pelo design moderno e prático. O depósito tem 450 ml de capacidade e está com mais de 40% de desconto.