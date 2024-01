Este massajador portátil é um sucesso de vendas e ajuda a aliviar dores e momentos tensos

Esta pistola de massagem é adequada à utilização em qualquer parte do corpo devido às várias cabeças fornecidas ver preço

Com este massajador sempre à mão fica mais fácil combater os momentos de tensão, aquelas dores musculares onde é preciso um aperto depois do ginásio, ou mesmo para aliviar o stress e combater o sedentarismo depois de algumas horas sentado.. Tem 30 velocidades reguláveis e 10 cabeças de massagem diferentes, o que permite uma grande variedade de utilizações em todo o corpo. Este modelo vendeu mais de quatro mil unidades no último mês na Amazon e tem avaliações muito positivas por parte dos compradores.Todos os grupos musculares do corpo saem a ganhar com este recurso: glúteos, pescoço, peito, braços, palmas das mãos, ombros, pés, pernas, articulações e muito mais. O massajador é portátil é um artigo muito popular entre atletas, mas ganha cada vez mais adeptos. Fácil de transportar para todo o lado, pesa menos de 1kg e carrega a bateria por USB, para uma utilização sem preocupações entre 6 a 8 horas quando na capacidade máxima. O sistema desliga automaticamente após 10 minutos de utilização para garantir que é usado de forma moderada para reduzir também o risco de lesões. A velocidade e o nível da bateria são controlados por um prático e intuitivo painel LED e a pega feita em silicone antiderrapante é garantia de conforto e ergonomia.