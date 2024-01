Estes auriculares para crianças garantem segurança aos ouvidos e qualidade de som

Estes Philips sem fios reduzem o volume automaticamente se estiver demasiado alto e têm uma app de controlo parental ver preço

Os JBL para crianças são cómodos e privilegiam a segurança auricular dos mais novos ver preço

Estes divertidos Kidrox são adequados a crianças dos 1 aos 7 anos e têm uma ligação com fios ver preço

Estes Powerlocus sem fios estão disponíveis em várias cores e têm uma classificação de 4,5 em mais de 12 mil avaliações ver preço

Estes Vuykoo têm uma autonomia sem fios de perto de 40 horas de utilização entre carregamentos ver preço

Pode ligar vários destes Olyre em série com cabos de 3,5mm em série e ficarem todos conectados apenas a um dispositivo ver preço

Os P2 da Powerlocus têm uma série dedicada ao popular jogo para telemóvel Angry Birds ver preço

Estes Philips com fio são muito cómodos e com uma clareza de som assinalável ver preço

Os artigos publicados na secção Indica apresentam produtos e serviços que podem ser do interesse dos leitores. Este projecto comercial é realizado em parceria com empresas afiliadas. Para mais informações: indica@medialivre.pt

Seja para ouvir música, ver filmes e séries, ou jogar videojogos, os headphones são um acessório indispensável a todos. Manter a experiência de som o mais imersiva possível e não perturbar o ambiente de terceiros são as principais vantagens de os utilizar nos dias que correm. Mas há alguns riscos associados, ainda para mais quando falamos de crianças. Um estudo recente da Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos da América e da Organização Mundial de Saúde concluiu que, sobretudo nos videojogos, a exposição em demasia a alguns sons considerados muito agressivos pode provocar lesões graves, zumbidos e surdez. Nada que não tivéssemos noção, mas talvez sem dar a devida importância na hora de escolher os headphones adequados às crianças. Aqui fica uma lista de auriculares com volume controlado até 85 dB, o limite considerado "aceitável" para algumas horas diárias de utilização e concebidos para os mais novos. Todavia, será sempre preciso alguma moderação e acompanhamento parental. Com a segurança auricular garantida nestes modelos, a escolha depende de uma questão de gosto e estilo... e já agora de poupança, porque muitos estão em desconto.