Estes são os artigos da New Balance para melhorar na performance desportiva, no estilo e no conforto

Este modelo está disponível em várias cores. O difícil será escolher a mais estilosa para levar nas suas corridas ver preço

A New Balance é uma das marcas mais conceituadas de equipamento desportivo e vestuário de lifestyle. E se é no calçado que está grande parte da virtude e da notoriedade conseguidas, deixamos alguns artigos para miúdos e graúdos, desenhados para melhorar o conforto nos pés e a performance na corrida, ou a jogar futebol e futsal. Pode ainda completar o estilo com algum vestuário.É a New Balance que o diz: "Se fizéssemos apenas uma sapatilha de corrida, seria a Fresh Foam X 1080". Só isso explica muito da fiabilidade deste modelo especial onde o conforto e a proteção são pontos fortes, graças ao amortecimento Fresh Foam X, construído para transições mais suaves ao pousar o pé e dar impulso.

Das quadras aos relvados

Mesmo entre amigos, os amantes do futebol não levam os jogos de ânimo leve, e ninguém gosta de perder, nem a feijões. Neste campo, a New Balance tem vários modelos de chuteiras para dar uns toques na bola, seja num 5x5 em pavilhão, ou a espalhar magia nos relvados.

Os Audazo v6 Command são para jogadores de futsal aguerridos ver preço

As Furon Dispatch FG V7+ minimizam o bloqueio durante os jogos e proporcionam uma sensação de proximidade à bola ver preço

Para as crianças com muito futebol nos pés

Tem em casa um aspirante a ser o próximo Bola de Ouro? Saiba que escolher o calçado adequado para o processo formativo de qualquer jogador de futebol e futsal pode evitar complicações e lesões. Também aqui a New Balance dá cartas.

As chuteiras Tekela têm um design intuitivo e dinâmico para que os pequenos atletas possam otimizar o seu desempenho em campo ver preço

A versão júnior das Audazo Command tem sola projetada em borracha para um conforto superior nas quadras de futsal ver preço

Complete o estilo com roupa confortável

Atleta que é atleta não descura o conforto e o estilo na hora de escolher o outfit. A New Balance aposta em peças de qualidade e resistentes para que falta nenhum pormenor nem haja desculpas para adotar um estilo de vida mais saudável. No que toca ao equipamento, estamos falados. Bons treinos.

A camisola Impact Run apresenta tecnologia de secagem rápida NB ICEx e um tecido de malha respirável, para o ajudar a manter-se fresco e confortável ver preço

As calças de treino Tenacity Football são desenhadas para fornecer desempenho e estilo, seja no campo ou no ginásio. A tecnologia NB DRY assegura secagem rápida ver preço

Conforto é a palavra de ordem deste modelo de joggers, também disponível em azul e cinzento ver preço