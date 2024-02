Estes são os tablets mais vendidos pela Amazon e estão todos em desconto!

O iPad da Apple foi um dos percursores deste formato de dispositivo e continua a ser um dos mais procurados pela sua eficiência e design deslumbrantes ver preço

Ter um tablet permite resolver grande parte das tarefas do dia-a-dia de forma mais prática do que com um telemóvel e com uma facilidade superior à de um computador. Ver um email, ler um jornal online, fazer uma videochamada para amigos e familiares, ou ver um episódio daquela série que acompanhamos religiosamente, são coisas das quais tiramos mais prazer se as podermos fazer de forma fácil e sem grande logística. É isso que os tablets permitem, mas muito mais... seja para trabalhar, ou na vertente mais de entretenimento veja estes cinco modelos, todos entre os mais vendidos na Amazon, e que atualmente estão com descontos consideráveis. Talvez seja hora de dar reforma ao seu aparelho antigo, de se entregar de vez às particularidades destes práticos gadgets, ou até de escolher um presente para alguém especial.A 10ª geração de um dos percursores deste formato de disposito é um dos mais conceituados e apreciados pelos compradores. Este modelo da marca da maçã tem três dos cinco lugares do top de vendas de tablets na Amazon, e isso fala por si. O ecrã de 10,9 polegadas Liquid Retina com True Tone e o processador A14 dão o mote para o desempenho e nitidez de imagem. A câmara fotográfica de grande qualidade a entrada USB-C aumentam as possibilidades de conectividade com vários acessórios. O modelo WI-FI de 64GB está com desconto.

Goodtel G10

Este tablet Android possui um processador de 8 núcleos que pode atingir até 2,0 G Hz para um desempenho superior e oferece uma experiência multimédia segura e fluida garantida pelos 14 GB RAM+128 GB ROM. A bateria de 8000 mAh é suficiente para um dia inteiro de utilização regular. Tem 10 polegadas de ecrã e vem com uma série de acessórios como teclado, rato e capa protetora, entre outros. Porque custa pouco mais que 100 euros, é uma solução económica e eficaz.

Samsung Galaxy Tab A8

Seja para ver filmes, jogar ou estudar e trabalhar, o Tab A8 da Samsung é um aparelho preparado para desafios. Com o processador Octacore, 4 GB de RAM e até 64 GB de armazenamento interno, o Galaxy Tab A8 vem sempre pronto para enfrentar qualquer desafio sem desacelerar a velocidade e grande capacidade de bateria. Outro dos pontos fortes são as colunas com Dolby Atmos integrado que aplicam uma qualidade superior ao som deste tablet. Está em desconto.

Xiaomi Pad 6

Tem apenas 6,51 milímetros de espessura e 490 gramas em peso. Leve como uma pena, fino como uma folha, mas nem por isso menos potente, muito graças ao processador Snapdragon. Funciona com o sistema operativo Android e tem um ecrã de 11 polegadas. A bateria é de grande capacidade: 8840 mAh, e o carregador de 33W assegura a reposição da carga máxima de forma rápida. Tem uns muito interessantes 4,7 de avaliação dos clientes em 5 possíveis e conta com 11% de desconto atualmente.

Lenovo Tab M10 Plus

Com a vida cada vez mais ligada a ecrãs, a qualidade de imagem é a chave do sucesso deste tablet Lenovo. Graças à certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, reduz a fadiga ocular graças ao controlo dos níveis de luz azul prejudicial, para que possa desfrutar do seu dispositivo por mais tempo. Com uma resolução de 1080p e 4GB de RAM, promete uma conectividade rápida e eficaz quer por Bluetooth, quer por WiFi. Tem 64GB de armazenamento, expansíveis até 1TB. Está com uma redução de preço de 23%.

