Estes são os telemóveis da Google que toda a gente fala e agora estão com desconto

O Pixel 7a está disponível neste azul céu, mas também em branco e cinza escuro ver preço

O Google Pixel é uma linha de smartphones desenvolvida pelo gigante da tecnologia, que é também o responsável pelo sistema operativo Android que neles corre, e só isso já pode querer dizer muito sobre os telemóveis que vieram agitar um mercado que estava com 'players' bem estabelecidos. É na integração perfeita entre o hardware e o software, com uma experiência Android pura, que parece estar o segredo do sucesso. Além do mais, os Pixel são reconhecidos pelas suas capacidades excecionais de fotografia, impulsionadas por tecnologias avançadas de inteligência artificial e software de processamento de imagem e edição de vídeo. As câmaras do Pixel são frequentemente elogiadas, sobretudo, pela sua qualidade em condições de pouca luz, uma característica transversal a todos os modelos.Vantagens ainda na integração dos serviços da marca, como o Google Assistant e todo um mundo de aplicações da responsabilidade da Google. Mas a melhor parte é que encontrámos os três modelos mais recentes da gama Pixel com desconto. Talvez esteja na hora de investir nesta "mudança". Apresentamos o Pixel 7a, o Pixel 8 e o Pixel 8 Pro sempre nas versões de 128GB de armazenamento, mas há outras capacidades disponíveis.Rápido, seguro e eficiente,, que no modo económico pode chegar a 72 horas. O sensor G2 e o chip certificado Titan M2 proporcionam ao Pixel 7a várias camadas de segurança para que as suas informações pessoais estejam protegidas. Seja qual for o seu telemóvel anterior, pode transferir os seus contatos, mensagens, fotos e aplicações para o seu novo Pixel seguindo alguns passos simples. A bateria inteligente pode durar mais de 24 h. Com economia de bateria extremo, pode durar até 72 h. Está disponível em três cores.

Google Pixel 8

O sensor G3 torna-o mais rápido e eficiente. O Pixel 8 é o modelo onde a Inteligência Artificial (IA) da Google entrou realmente em força e que o ajuda com indicações personalizadas ao longo de todo o dia. O ecrã de alta resolução de 6,2 polegadas oferece nitidez e cores vivas. A taxa de atualização ajusta-se entre 60 e 120 Hz para proporcionar uma experiência mais fluida. No modo de fotografia, o Pixel conjuga as fotos tiradas para criar a imagem perfeita, onde todos ficarão bem no registo. Outra ferramenta muito interessante é o apagador mágico para áudio, que utiliza a IA da Google para reduzir ruídos irritantes nos vídeos, como carros ou vento.

O Pixel 8 também está disponível em três cores: preto, rosa e verde caqui ver preço

Google Pixel 8 Pro

Maior nas dimensões, na experiência de ecrã mais panorâmica e nos desempenhos mais potente que o Pixel 8, a versão Pro usa o mesmo processador, mas dispõe de mais memória RAM o que a torna ainda mais rápida e ágil enquanto telemóvel de topo. Ganha ainda na bateria, superior em capacidade, e tem mais uma câmara traseira de grande qualidade (teleobjetiva 5x) e dispõe de mais opções na captura e edição de vídeos e fotos.

O 8 Pro é o topo de gama da linha Pixel da Google ver preço