O merchandising dos grandes filmes e séries de culto para fazer felizes os fãs de verdade

Esta t-shir vintage dos Avengers está disponível em 10 cores diferentes e em modelos de homem e de senhora ver preço

Este kit tem cinco meias diferentes, cada uma com o seu super-herói ver preço

São filmes e séries de culto com autênticas legiões de fãs um pouco por todo o mundo. Seguidores fiéis, teorias sobre personagens e o rumo da história... há de tudo um pouco. Sabemos que os verdadeiros devotos destes títulos, e de outros, gostam de guardar recordações das várias horas dedicadas a estas sagas. Nesta lista deixamos algumas sugestões para compor a sua coleção, ou para oferecer a alguém especial que sabe de cor as falas, os episódios e as temporadas de títulos como Harry Potter, Guerra dos Tronos ou Breaking Bad. As t-shirts são dos artigos mais populares entre fãs, mas também há outras sugestões mais inusitadas.Maior do que a saga de filmes que emanam deste franchising de super-heróis, só mesmo a imensidão de produtos direcionados a fãs que se tornaram verdadeiros ícones

Friends

Uma das sitcoms mais famosas da história da televisão, que nem por fazer 30 anos em 2024 perde fãs e seguidores

Quatro puzzles, com 250 peças cada, recriam cenas famosas do popular grupo de amigos nova-iorquino ver preço

A t-shirt com a marca da série 'Friends' tornou-se um objeto de culto. Há para homem e mulher, em 7 cores diferentes ver preço

Guerra dos Tronos

Apesar do final que não agradou a toda a gente, uma das mais aclamadas séries de todos os tempos deixou uma legião de fãs a suspirar por mais. Do universo criado por George R.R. Martin deixamos uma sugestão para os mais aficionados aos Stark, e outra para os admiradores da voracidade dos dragões da casa Targaryen.

O lema da família que domina Winterfell está estampado nesta t-shirt da casa Stark ver preço

Este elegante bloco de notas com encadernação tipo pele tem gravados os dragões da casa Targaryen ver preço

Star Wars

A 'Guerra das Estrelas' tem algumas das personagens mais carismáticas do mundo da ficção científica e várias décadas depois da trilogia original sucedem-se os lançamentos, agora sob alçada da Disney.

Este candeeiro 3D tem alguma das personagens mais acarinhadas da saga Star Wars e a mítica Estrela da Morte ver preço

Uma garrafa com o Darth Vader vai fazer as delícias dos amantes do "lado negro da Força" ver preço

Harry Potter

A história do feiticeiro que apaixona milhões de pessoas em todo o Mundo atravessa várias gerações e tem algumas das propostas mais originais no que toca ao merchandising

Uma recriação em Lego do elfo Dobby, uma das personagens mais acarinhadas do universo Harry Potter ver preço

Esta t-shirt relembra as velas do mítico salão de Hogwarts, a escola de magia da saga Harry Potter ver preço

Estas quatro canecas de cada uma das casas da escola de magia de Harry Potter vão fazer as delícias dos pequenos feiticeiros ver preço

Breaking Bad

Por muitos considerada a melhor série de sempre, Breaking Bad imortalizou o químico Walter White como uma personagem genial e desconcertante. Deixamos duas sugestões que relembram o seu alter-ego Heisenberg.

Heisenberg era um temido criminoso na série Breaking Bad. A sua imagem tornou-se icónica e foi recriada nesta t-shirt de manga comprida ver preço

O café vai ter outro sabor quando tomado nesta chávena inspirada na série Breaking Bad ver preço

The Simpsons

Da família amarela mais famosa da TV já muito se viu e se escreveu. Há quem até atribua características proféticas à série. Certo é que pouca gente haverá que não conheça Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie de gingeira.

O momento em que Homer se esconde num arbusto de um momento embaraçoso virou 'meme' na internet e inspirou esta t-shirt ver preço

Este pack de dois calções dos Simpsons foi concebido para os verdadeiros fãs da série ver preço