Os relógios mais especiais para entrar no Ano Novo cheio de estilo e a horas certas

Modelo clássico da Casio tornou-se um objeto vintage ver preço

Um apontamento de classe no pulso de quem os usa, um parceiro de treino, ou uma extensão do telemóvel, o relógio continua a ser um acessório fundamental e cada vez mais valorizado que significa muito mais do que apenas dar horas. Se o Pai Natal não lhe deixou nenhum no sapatinho, saiba que há várias oportunidades para adquirir o relógio que procura, talvez por menos do que imagina. Dos modelos clássicos das marcas mais conceituadas, às propostas mais tecnológicas, deixamos sugestões para comprar um relógio novo que o vai ajudar a fazer a contagem decrescente para o Ano Novo e entrar em 2024 com o pé direito e a horas certas.Modelo clássico da Casio que hoje é considerado um apontamento vintage e sempre na moda . Inclui cronómetro, alarme, indicador de hora de 12/24 horas e calendário automático. É resitente à água e a pilha pode durar até 7 anos.

Tommy Hilfiger

O mostrador azul marinho mate, com efeito de raio de sol e funções de dia e data fazem desta proposta da marca americana um detalhe de estilo em qualquer look. O design inspirado nas corridas fazem deste relógio um objeto bastante desejado no universo masculino. É resistente à água até 50 metros e está disponível em duas cores: prata e dourado, alterando pequenos detalhes em cada um dos modelos.

Modelo em cor prata inspirado nas corridas é proposta da marca americana ver preço

Azul marinho com contraste dourado neste modelo Tommy Hilfiger ver preço

Apple Watch Ultra 2

O melhor e mais completo relógio de sempre desenvolvido pela marca da maçã. A caixa em titânio e a resitênicia à água até 100 metros fazem dele um todo-o-terreno desenvolvido para as atividades ao ar livre. As possibilidades são infinitas e a tecnologia fazem do Ultra um verdadeiro parceiro de controlo, quer da sua saúde, quer da sua produtividade. Não lhe falta nada, até um modo de alerta em caso de acidente ou queda.

O melhor e mais completo modelo da Apple é um smartwatch à prova de tudo ver preço

Amazfit GTR2

Um smartwatch desportivo com controlo, quer da pressão arterial, quer dos batimentos cardíacos indicado para os amantes das atividades ao ar livre ou no ginásio. Recebe ainda as notificações mais importantes do seu telemóvel e a bateria dura até 11 dias com uma utilização regular.

O Amazfit é uma excelente opção para monitorizar a sua atividade desportiva ver preço

Fossil

É uma das marcas de relógios mais modernas do mundo, por causa dos seus processos de produção inovadores e criatividade. Apresenta relógios de alta qualidade e modelos para várias idades a preços acessíveis. Estas duas propostas, um relógio mais clássico e outro mais casual, estão com um desconto assinalável.

Este modelo em aço inoxidável tem um cronógrafo analógico que aumenta o seu estilo ver preço

O mostrador em preto e a bracelete de couro dão um apontamento jovem e casual a este modelo ver preço

Seiko

Um modelo de uma das marcas mais concetuadas no mundo da relojoaria. Este relógio em quartzo da Seiko apresenta um estilo mais desportivo, sustentado pela bracelete em silicone. Os 44 mm de diâmetro vão fazê-lo ganhar destaque no pulso do seu portador.

A Seiko é uma das marcas mais conceituadas do mundo da relojoaria ver preço